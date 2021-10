Povećan ukupni budžet za energetsku obnovu obiteljskih kuća, prijave kreću 7. prosinca

Zaprimanje prijava za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća započet će 7. prosinca 2021. godine, a zbog velikog interesa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je osigurao dodatnih 90 milijuna kuna pa će građanima biti ukupno na raspolaganju 390 milijuna kuna.

Zbog tehničkih poteškoća, podnošenje zahtjeva koje je trebalo biti sredinom listopada odgođeno je za novi termin. Analizom je utvrđeno da je u kratkoj jedinici vremena bilo oko 2 milijuna zahtjeva (requestova) prema sustavu e-Prijave pa je takva preopterećenost uzrokovala zagušenje aplikacije.

Kako bi se osigurala stabilnost sustava, radi se na optimizaciji načina prijave na Javni poziv. Uz to, uvažavajući komentare i sugestije građana i stručne javnosti, odlučeno je kako će svi zainteresirani od 30. studenog u sustavu e-Prijave moći ispuniti prijavni obrazac te učitati svu potrebnu dokumentaciju, dok će se sa službenim zaprimanjem zahtjeva krenuti tjedan dana kasnije, od utorka 7. prosinca.

Podsjećamo da se na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća mogu prijaviti građani koji su vlasnici ili suvlasnici kuća površine do 600 m2 ili do 3 stambene jedinice, u kojima je više od 50% površine namijenjeno stanovanju i koji u njima imaju prebivalište.

Cjelovita energetska obnova kuća lošijih energetskih svojstava sufinancirat će se s do 60% bespovratnih sredstava te podrazumijeva obvezno povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice poput vanjskih zidova, krova, poda ili stolarije, a može uključivati i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i/ili fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije. S druge strane, ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i/ili fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije bez dodatnih mjera energetske obnove sufinancirat će se s do 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji. Poticaji za to rezervirani su za kuće visokih energetskih razreda, kojima nisu potrebne mjere poboljšanja toplinske zaštite vanjske ovojnice.

Maksimalni iznosi sufinanciranja određeni su za svaku pojedinačnu mjeru, a kombinacijom različitih mjera kućanstvo će moći dobiti i do 204 tisuće kuna bespovratnih sredstava.

Nakon mogućeg rasta cijene energenata, o primjenama mjerama energetske učinkovitosti i ugradnji sustava za korištenje obnovljivih izvora energije sve se više razmišlja jer je na taj način režijske troškove za energiju moguće smanjiti i do 60%. Uz povećani ukupni budžet od 390 milijuna kuna, procjenjujemo da bi Ugovore za sufinanciranje moglo dobiti oko 5000 kućanstava.

