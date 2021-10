Povratak “kultne” đurđenovačke atletske utrke: Kompletan događaj 8. “Đurđenovačkog maratona” planira se organizirati u ožujku 2022.

Općina Đurđenovac, na čelu s općinskim načelnikom Hrvojem Topalovićem, odlučila je nastaviti tradiciju “Đurđenovačkog maratona”, oživjeti ovu utrku i vratiti joj staru slavu, a ujedno dati novi i suvremeniji sjaj.

Kompletan događaj 8. “Đurđenovačkog maratona” planira se organizirati u ožujku 2022., u sklopu Programa proslave Dana Općine Đurđenovac i blagdana Sv. Josipa, a obuhvaćao bi natjecanja u nekoliko trkačkih disciplina (polumaraton, utrka građana u duljini od pet kilometara i dječje utrke).

Ruta polumaratona odabrana je kao kružna (trasa Đurđenovac–Našice–Đurđenovac), potpuno je asfaltirana i nema uzbrdica tako da je praktički idealna za popravljanje osobnih rezultata i/ili za trkače početnike u dužim disciplinama. Utrka građana i dječje utrke trčale bi se gradskim ulicama Đurđenovca.

Za vrijeme trajanja i nakon završetka natjecanja, predviđa se kulturno–zabavni program uz odlične bandove. Proglašenje pobjednika i zajedničko druženje svih sudionika i uzvanika uz bogatu gastronomsku ponudu održat će se Svečanoj sali “Zrinski” u Đurđenovcu.

Ideju već sada podržavaju brojne udruge, klubovi i društva s područja Općine Đurđenovac, a prije nekoliko dana je održan prvi sastanak organizacijskog odbora s novim/starim predsjednikom Tomislavom Mikulićem gdje je logističku potporu samoj organizaciji utrke pružio i Tomislav Gall ispred Udruge rekreativnog trčanja “Nexe Team” iz Našica. Organizatori očekuju pomoć mnogih volontera, a pripremaju još mnoga iznenađenja za publiku. Načelnik Općine najavljuje dolazak još popularnih sportaša na samo otvaranje utrke.

O samoj povijesti ove utrke jedan od inicijatora cijelog projekta i pokretač facebook stranice “ĐURĐENOVAČKI MARATON” Igor Topalović je rekao:

– Cestovna utrka pod nazivom “Đurđenovački maraton” zapravo je bio polumaraton (u duljini 21,1 km) koji se trčao se 80-tih godina prošlog stoljeća od Đurđenovca do Našica i natrag. U sklopu cijelog programa održavale su se i utrke za djecu- rekao je Igor Topalović.

Ova utrka, prema izjavama nekadašnjih pobjednika, bila je jedna od najpopularnijih i najbolje organiziranih utrka u tadašnjoj državi, a okupljala je sjajne trkače s područja Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Mađarske.

– Znak za početak utrke redovito su davale poznate osobe iz svijeta sporta koji su ujedno bili i promotori (Matija Ljubek, Slobodanka Čolović, Milka Babović, itd.), a utrku su istrčale mnoge trkačke legende, brojni olimpijci i sudionici svjetskih prvenstava u atletici od kojih ću navesti samo neka imena koja mi prva padaju na pamet: Franjo Mihalić, Dragan Isailović, Safet Badić, Pal Skenderović, Vladislav Špajzer, Vukosav Trebješanin, Božidar Babić, Damir Černić, Igor Šalamun, Mirko Vindiš, Srečko Končina, Geza Grabar, Drago Miličić, Mladen Hodak, Mladen Balažić, Elvir Rakipović, Ivo Balen, itd. Od “domaćih” trkača valja istaknuti Zvonimira Mikašeka, Slavka Žagara, Krešimira Žagara, Tihomira Kolembusa, Nenada Čačića i Marinka Đakovca. Svima ostalima koje sam ispustio ili zaboravio se unaprijed ispričavam jer ih jednostavno nije moguće taksativno nabrojati. Neki od navedenih trkača više nisu među živima, ali ih ljudi još uvijek pamte. Zanimljivo je istaknuti i da smo s pojedincima koji su ranije nastupali već uspostavili kontakt i da im je svima redom bivša utrka ostala u lijepom sjećanju. Među njima, postoje i oni koji još uvijek aktivno nastupaju u utrkama u veteranskoj konkurenciji, tako da već sada najavljuju svoj ponovni dolazak. Zbog svega toga, za mene osobno ne bi bilo iznenađenje da ova utrka poprimi i međunarodni karakter- dodao je.

U javnosti se zna da je Đurđenovac oduvijek bio rasadnik vrhunskih sportaša, no vrlo je malo poznata činjenica da je isto tako bio i jedna od rijetkih sredina u Slavoniji, ali i znatno šire, koja se može pohvaliti dugogodišnjom atletskom tradicijom. Naime, nedugo nakon izgradnje sportskog stadiona 1920-tih godina oko nogometnog igrališta je napravljena atletska staza. Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije djelovao je Atletski klub, a nakon II. svjetskog rata bavljenje atletikom nastavljeno je u okviru Društva za fizičku kulturu “Partizan”.

Nažalost, što se tiče samog održavanja “Đurđenovačkog maratona”, nakon sedam uzastopnih godina uspješne organizacije i unatoč velikom zanimanju trkača, tradicija je naprasno prekinuta zbog ekonomske krize i financijskih problema glavnog sponzora Drvno-industrijskog kombinata Đurđenovac.

– Bilo bi zaista šteta barem ne pokušati obnoviti ovu utrku i vratiti je na trkačku scenu, čime bi se uz već postojeće rekreativce potaknulo i novije generacije za bavljenje sportom na otvorenom. Izuzetno je to važno za mentalno i fizičko zdravlje mladeži i to baš sada u vremenu postCOVID krize jer su izvjesno vrijeme praktički sve sportske aktivnosti bile zaustavljene. Drago nam je svima da je to Općina Đurđenovac prepoznala- zaključio je.

(nasice.com)