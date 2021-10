Pripremite se za još malo kiše nakon koje nas očekuje sunce i stabilnije vrijeme, uz hladnije temperature

U danima pred nama očekujemo postupnu stabilizaciju atmosfere. Ciklona se s juga Jadrana postupno premješta na jugoistok. Sa sjeverozapada se prema sjeveru Jadrana pruža anticiklonalni grebene koji će malo oslabiti tijekom srijede kada očekujemo prolazak frontalnog sustava koji će biti brz. Što znači da nas povremena kiša čeka još danas, a ostatak tjedna će obilježiti suho i sunčanije vrijeme.

Pred nama je hladniji vremenski period. U jutarnjim satima mjestimice moguć prizemni mraz! Jutarnje temperature zraka od 2°C do 6°C, najviše dnevne od 11°C do 14°C. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova. Tijekom jutra mjestimična magla ili sumaglica.

Početak novog radnog tjedna ne donosi ništa novo, temperature zraka u blagom porastu, a trebalo bi se zadržati suho. Možemo očekivati više sunca. Jutarnje temperature zraka od 3°C do 11°C, najviše dnevne od 14°C do 21°C.

Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova. Tijekom jutra mjestimična magla ili sumaglica.

