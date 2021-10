Reakcija predsjednika Općeg sindikata MUP-a Tomislava Terija vezana uz slučaj videosnimke premlaćivanja migranata

Predsjednik Općeg sindikata MUP-a Tomislav Teri objavio je priopćenje u kojemu se osvrće na prozivke domaćih i svjetskih medija usmjerenih protiv policije, a vezano uz slučaj videosnimke premlaćivanja migranata.

– Poštovani kolege i mediji,

povodom posljednjih događaja i prozivki domaćih i svjetskih medija usmjerenih prema policijskim službenicima, Ministarstvu unutarnjih poslova, ali i Republici Hrvatskoj, a u vezi s reproduciranim snimkama gdje je vidljivo kako pojedini policijski službenici primjenjuju sredstva prisile, konkretno policijsku tonfu, prema skupini osoba za koju se može zatvorenim krugom indicija pretpostaviti da se radi o ilegalnim migrantima, kao sindikat dužni smo zauzeti stav i podijeliti mišljenje sa zainteresiranom javnošću.

Uvidom u snimke putem javnih medija, i sami smo došli do zaključka kako je došlo do primjene sredstava prisile od strane pojedinih policijskih službenika, nama za sada nepoznate Interventne jedinice policije. Okolnosti događaja nisu potpuno jasne na snimkama, ali se daju pretpostaviti i zaključiti. Nažalost, već se godinama imputira hrvatskoj policiji da se prema ilegalnim migrantima generalno svi na terenu ponašamo neljudski i nedostojanstveno.

Mi koje se opisuje kao sociopate i sadiste želimo jasno i glasno poručiti svima:

Hrvatski policajci nisu sadisti niti sociopati. Mi nismo korumpirani, nesposobni, ružni, lijepi, prihvatljivi ili neprihvatljivi. Nismo lopovi, niti pijanci. Nismo narkomani, niti nasilnici. Nismo političke marionete. Nismo HDZ-ovci, niti SDP-ovci. Nismo Pupovčevi, niti Milanovićevi.

Nismo podobni niti nepodobni. Mi nismo „uhljebi“.

Postoje li među nama pojedinci kojima bi mogli potpuno argumentirano „zalijepiti“ ovu etiketu? Vjerojatno postoje! Bavi li se netko takvim pojedincima? U pravilu da! Ima li devijacija? Naravno da ima! Ukazujemo li neprestano na iste i trudi li se sustav da ih ispravi?

U pravilu da! Je li zbog toga pošteno da se ostalih 99% policijskih službenika etiketira kao nasilnike? Naravno da nije!

Svi ste vjerojatno mnogo puta čuli koliko je generalizacija u društvu opasna, diskriminirajuća, ponižavajuća i neselektivna, a nerijetko i smrtonosna. Zašto je tome tako?

Upravo zato jer je u pravilu usmjerena prema određenoj skupini i to najčešće zbog boje kože, vjeroispovijesti, porijekla, političkih ili seksualnih uvjerenja ili orijentacija. No, isto tako može biti usmjerena i prema skupini zbog profesije koju obavljaju; prema profesorima, medicinskim sestrama, političarima, novinarima, prema muškim frizerima, djelatnicima čistoće, djelatnicima Zagrebačkog Holdinga. Isto tako može biti usmjerena i prema policajcima. Politika nas je smjestila na dno društvene ljestvice – po primanjima, po ponašanju prema nama, po iskorištavanju, ponižavanju, po načinu ophođenja. No, mi i dalje šutimo i radimo svoj posao. Dakle, 99% nas šuti, radi, ne buni se, samozatajno i odgovorno radi ono za što smo se opredijelili.

Iz osobnog iskustva reći ću vam da toliko požrtvovnosti, humanosti i ljudskosti, i to ne samo s profesionalne, nego i one ljudske strane, nisam vidio dugo na jednom mjestu. I to točno na tom svjetski spornom mjestu; na graničnoj crti između Hrvatske i BIH, ili Europe i trećih zemalja.

TU STOJIMO MI I NADLJUDSKIM NAPORIMA ŠTITIMO ZAKON, USTAVNI POREDAK I SIGURNOST SVIH GRAĐANA!

Želimo svima vama uliti povjerenje i osigurati vam miran san. Netko je, nažalost, među nama izgubio kompas, nešto se dogodilo, nekakav kratak spoj i učinio nešto loše. Ako je tome tako, osoba koja je slučajno ili namjerno učinila nešto nedozvoljeno, bit će podvrgnuta proceduri kroz disciplinske, prekršajne ili kaznene postupke. No, dok ta procedura ne prođe, i dok mjerodavno tijelo ne donese sud o tome što se i kako dogodilo, tko je nešto učinio i s kojim motivom, te dok se na kraju ne donese presuda, mi ostali ne želimo odgovarati za nešto s čime apsolutno nikakve veze nemamo.

Što se tiče predmetnog slučaja, a prema raspoloživim informacijama, postoje osumnjičeni pojedinci za ovaj događaj, a koji će, NAŽALOST, sada služiti kao argument i za sva prethodna neargumentirana prozivanja Hrvatske policije da je prema migrantima nasilna. Ovakvo generaliziranje se koristi isključivo u političke svrhe, a pritom se narušava teško stečeni ugled policije. Moramo dozvoliti da se provedu svi odgovarajući izvidi, te da se pokuša utvrditi što se dogodilo. Dok se eventualno ne utvrdi da je netko uistinu zlouporabio silu imenom i prezimenom, svaki policijski službenik koji je obuhvaćen ovom istragom ima našu apsolutnu podršku i pomoć u okviru sindikalnih mogućnosti.

Utvrdi li se da je bilo koji policijski službenik iživljavanjem, zlouporabom položaja i ovlasti, nezakonitom uporabom sredstava prisile ili bilo koje druge policijske ovlasti zlostavljao, ponižavao, ozljeđivao ili na drugi način neprofesionalno i nezakonito se ponio prema bilo kome, bio on građanin RH ili ilegalni migrant, mi smo stava da takav policijski službenik ne smije biti policijski službenik. U tom slučaju je očito da postoji nekakav patološki ili drugi psihološki razlog zbog čega se tako ponaša, te se isti mora udaljiti iz službe.

Unatoč tomu da veliki broj ilegalnih migranata pokušava zlouporabiti zaštitu druge države kroz institut azila, i što to izuzetno otežava posao, još jednom naglašavam:

Policijski službenik na zelenoj granici ili bilo gdje drugdje unutar teritorija RH nije mjerodavan na mjestu događaja donositi odluku o tome je li nečije traženje azila opravdano ili neopravdano. Za to postoji procedura s razlogom. Ako od 100 lažnih zahtjeva, prepoznamo onaj uistinu pravi i životno važan, učinili smo iznimno puno, točno ono što se od nas očekuje. Zaštitili državnu granicu, i pritom postupili sukladno Ženevskoj konvenciji i međunarodnom pravu.

Međutim, ako među 100 zahtjeva ne prepoznamo taj jedan pravi i stvaran zahtjev za azilom – možda smo nekog posredno ubili – čistom deportacijom u matičnu zemlju.

Dragi kolege, znam da to imate na umu, ali u ovako izazovnim vremenima za hrvatskog policajca nije na odmet podsjetiti – stoji u priopćenju.

(www.icv.hr, Opći sindikat MUP-a)