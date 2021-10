Slatinski rogisti predstavili Hrvatsku i Virovitičko-podravsku županiju na sajmu lova u Budimpešti

Od 30. rujna do 3. listopada u Budimpešti je održana svjetska izložbe One With Nature, te sajam lova FeHoVa. Svjetsku izložbu u glavnom gradu Mađarske imali su prilike posjetiti i članovi Izvršnog odbora te Skupštine Hrvatskog lovačkog saveza koji su u petak 1. listopada stigli na prostor Hrvatskog lovačkog saveza.

Na izložbenom prostoru Hrvatskog lovačkog saveza nastupili su i Slatinski rogisti, rogisti Lovačkog saveza Virovitičko-podravske županije u sastavu Zoran i Luka Vlajnić, Davor Turček, Damir Culej i Dražen Nemet.