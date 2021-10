Smanjena vidljivost zbog magle: Oprezno u prometu, slično vrijeme nastavit će i u danima pred nama

Virovitica se jutros probudila pod maglom. Slični jutarnji uvjeti nastavit će se i do kraja tjedna, stoga vozači i pješaci oprezno prilikom sudjelovanja u prometu.

Danas će se tijekom cijelog dana nastaviti oblačnije i tmurnije vrijeme. Uz više oblaka, tek rijetko može biti gdje koje kišne kapi.

Od srijede do kraja tjedna bi se trebalo zadržati suho. Sunčanih razdoblja neće manjkati. U jutarnjim satima mjestimice očekujemo slab prizemni mraz!

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 0°C do 5°C. Najviše dnevne od 13°C do 16°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova.

