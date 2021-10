SUHOPOLJE DOŠLO DO NOVOG BODA USPRKOS BROJNIM IZOSTANCIMA Vlatko Lach jedini stijelac za Grofove

Unatoč izostanku nekolicine standardnih prvotimaca, što zbog kartona, što zbog ozljeda, nogometaši Suhopolja uspjeli su doći do novog boda u slopu 6. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica.

Na stadionu Park gostovao je jučer Borac iz Imbriovca, pretposljendnja momčad prvenstvene ljestvice koja je, ako se pita njihove navijače, jedan od boljih sastava u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ipak, ove sezone ne služe ih rezultati, također su upisali, do jučer, jedan bod u novoj sezoni, baš kao i Suhopolje, stoga se i očekivala čvrsta i nešto agresivnija igra.

Doduše, nismo vidjeli previše izrazitih prilika za pogodak, borba se uglavnom odvijala na sredini terena gdje su se istaknuli Eric Augusto Akassou i Mihael Grljak, a kasnije im se pridružio Dean Klemen koji je unatoč ozljedi ušao u nastavku te doslovno ”preorao” teren.

Novopridošli Josip Horvatinović, koji je prije nekoliko dana stigao u Borac iz ludbreške Podravine, bez dvojbe je bio najopasniji pojedinac u gostujućim redovima. Već je u petoj minuti okušao svoju sreću udarcem s ruba šesnaesterca koji je završio iznad gola, a jedini trenutak nepažnje u obrani, koju su kontrolirali Lach i Kirin, iskoristio je u 24. minuti kada je doveo svoju momčad u vodstvo.

Ne možemo reći da je to bilo sve od gostiju, jednu njihovu priliku sjajno je obranio Vidak, ali opasnijih situacija pred njegovim vratima više nije bilo.

S druge strane prva prilika za Suhopolje došla je u 27. minut kada je Eric iz slobodnog udarca poslao loptu preko gola, a to je ujedno bila uvertira za 41. minutu i izjednačujući pogodak. ”Rico”, kako ga od milja zovu suigrači i navijači, lažnjakom se riješio gostujućeg obrambenog igrača i uputio dobar udarac koji je vratar Dino Balala poslao u korner, a upravo je nakon tog udarca iz kuta pao izjednačujući pogodak. U šesnaestercu Borca najbolje se snašao Vlatko Lach koji je odmjerenim udarcem glavom donio izjednačenje.

U drugom djelu utakmice gledala se ista priča. I jedna i druga momčad pokušavale su doći do pobjedničkog pogotka, ali bez konkretne završnice.

Posljednjih desetak minuta odigrano je u nešto mirnijem tonu budući da su se oba tima zadovoljila s jednim bodom, što je s obzirom na trenutnu situaciju bilo i za očekivati, no ostaje žal za 88. minutom i propuštenom odličnom prilikom. Dva juniora, koja su jednostavno morala uskočiti u prvi sastav, nisu bili previše fascinirani protivnicima. Luka Prpić uputio je odličan ubačaj s poludistance na drugu stativu gdje se našao nečuvani Danijel Marošević, no njegov pokušaj ”iz prve” završio je malo iznad gola.

– Moramo biti zadovoljni ovim bodom budući da smo imali velikih problema zbog ozljeda i izostanaka. Tako je bilo i pred samu utakmicu, zapisnik je već bio predan, a onda je došlo do nekih izmjena, tako da smo se na kraju morali ”skrpati”. Skidam kapu mojim dečkima na borbi i požrtvovnosti, odradili su ovu utakmicu na najbolji mogući način i stigli smo do novog boda što je najbitnije. Juniori, koje smo morali priključiti, također su se odlično snašli, odradili su jednu vrlo dobru utakmicu i popunili su pozicije na kojima smo bili deficitarni. Šteta za onu šansu pred kraj utakmice koja nam je mogla donijeti i nešto više, no što je tu je, idemo dalje- zadovoljan je bio Spudić.

Prije novog prvenstvenog kola koje će odigrati na gostovanju u Kloštru, Suhopolje će ovog utorka na svom terenu dočekati Rudeš, hrvatskog drugoligaša. Spomenuta utakmica dogovorena je prije još dosta vremena, kad su svi igrači bili na broju, tako da će prema Spudićevim riječima i u tom susretu priliku dobiti neki od mlađih igrača. Utakmica će biti odigrana na stadionu Park.

