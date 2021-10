SV. FRANJO ASIŠKI Utemeljitelj čak tri reda i ljubitelj svih stvorenja i danas svojom karizmom privlači ljude

Diljem kršćanskog svijeta danas (ponedjeljak) se slavi blagdan sv. Franje Asiškog, utemeljitelja čak tri reda: franjevaca, klarisa i trećeg franjevačkog reda (koji se dijeli na Franjevački svjetovni red i Samostanski treći red). U župnoj crkvi sv. Roka u Virovitici sinoć (nedjelja) je održan obred preminuća sv. Franje, kojim je virovitička franjevačka zajednica započela obilježavanje blagdana svog sveca, a danas će se na svim misama promišljati poruka i njegovo poslanje.

I danas, 800 godina kasnije, karizma sv. Franje privlači ljude diljem svijeta na odluku da svoj život posvete služenju Kristu u tri jednostavna zavjeta: poslušnost, siromaštvo i čistoću. Mladi, pa i odrasli, u tom pozivu vide mogućnost da bližnjega ljube kroz življenje Evanđelja.

Virovitički župnik, fratar Bernard Barbarić ističe kako je sveti Franjo uvijek aktualan jer je svojim primjerom prvi pokazao što znači sve prihvaćati, nikoga ne isključivati i uvijek na svemu zahvaljivati. Naravno, posebno je važan braći franjevcima koji danas žive u redovništvu uz zavjete siromaštva, poslušnosti i čistoće.

U virovitičkom samostanu tako je šestero njih – četiri svećenika, jedan časni brat i jedan uskoro đakon, koji poslanje propovijedanja Božje blizine i ljubavi nastoje živjeti s ljudima, vjernicima na koje su upućeni, od njihova rođenja do smrti.

-Karizma sv. Franje je važna za nas franjevce jer se na njoj iznova nadahnjujemo, a dokumenti Crkve često se oslanjaju na sv. Franju koji suvremeno govori i danas. I sam Papa Franjo uzima sv. Franju kao uzor ljubavi prema svemu stvorenome. On je taj koji iz ljubavi prema Bogu ljubi sve ono što je Bog stvorio i poštuje baš takvo, kakvo je stvoreno. To je ljepota franjevačke karizme: da se prihvaća sve i svakoga, bez obzira bio on katolik ili bilo koje druge vjere, odnosno ateist. Važno je gledati čovjeka kao čovjeka i mislim da je to ono što je u Božjim očima bitno – kaže fra Bernard Barbarić.

Sv. Franjo Asiški diljem svijeta poznat je i kao zaštitnik ekologije. Neupitno je da je tijekom svog života u svemu vidio trag Božje stvarateljske ruke i divio se svemu, od biljaka i životinja, do mudrosti, pa i smrti, koju je nazvao „sestricom“. U definiranju važnosti o ljubavi prema prirodi treba ipak razlikovati neke poruke, kaže fra Bernard.

-Kada kažemo da je Franjo i zaštitnik prirode, ekologije, onda tu nije riječ o očuvanju dupina i slično. Poruka je daleko šira i dublja: ona znači odgovorno korištenje prirodnih resursa, savjesno gospodarenje nad svime što je čovjeku povjereno, da u odlukama ne smije biti sebičan i ne može uništavati ono što je Bog stvorio, jer je sve Božji dar. Kao vrhunac stvorenja, tu je čovjek.

Franjo je u svakom čovjeku vidio Krista, Njegovo lice. Tako je pristupao i gubavcima i sultanu, kojeg je zadivio svojom vjerom. Ta jednostavna, potpuna i iskrena otvorenost prema svakom čovjeku čini ga važnim i danas i to je možda najvažnija poruka njegova života – u svakom čovjeku vidjeti lice Božje i biti što sličniji Kristu. To ne znači da svi moramo biti novi sveti Franjo, već da u svom životu, na svom životnom putu otkrivamo za sebe i drugima donosimo Krista – poručuje fra Bernard. (www.icv.hr, mlo)