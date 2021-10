Svečana sjednica HGK – Županijske komore Virovitica: Doznajte tko su dobitnici “Zlatne kune” za 2020. godinu

U Tehnološko-inovacijskom centru (TIC) Virovitica danas (četvrtak) je održana svečana sjednica Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Virovitica, koja je prošle godine izostala zbog izuzetno nepovoljne epidemiološke situacije, kako na području VPŽ, tako i cijele Hrvatske. Već tradicionalno, dodijeljena su priznanja najuspješnijim trgovačkim društvima u 2020. godini – “Zlatna kuna”. Svečanoj sjednici, između ostalih, nazočili su virovitičko-podravski župan Igor Andrović i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.

Pozdravne riječi na početku ove svečane sjednice uputio je Zlatko Pleša, predsjednik Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Virovitica.

– Ulaskom u četvrti kvartal 2021. godine bližimo se završetku još jedne godine u kojoj smo se borili s negativnim učincima pandemije uzrokovane koronavirusom, a s kojima se posebno suočava naše gospodarstvo koje je općenito pokretač ekonomskih i društvenih promjena. Da je takvo gospodarstvo i gospodarstvo Virovitičko-podravske županije pokazuju nam i zadnji službeni pokazatelji prema kojima bilježimo rast broja poduzetnika, trenutno ih imamo 1.222, a od toga je 98,4 posto malih i mikro poduzetnika. Imamo rast i novoosnovanih tvrtki, tako da je u prvih devet mjeseci osnovano 96 novih poduzetnika. Dugogodišnji je pozitivan trend ostvarivanja suficita u robnoj razmjeni, a ostvarili smo i robnu razmjenu s ukupno 66 zemalja. Imamo porast broja zaposlenih u pravnim osobama i trend porasta bruto i neto plaća, a isto tako i broj živorođene djece – rekao je, između ostalog, Zlatko Pleša te naglasio kako Hrvatska gospodarska komora štiti interes hrvatskog gospodarstva i ove godine s ponosom ističe najbolje primjere kandidata za vrijedno priznanje “Zlatne kune”.

“Zlatna kuna” dodjeljuje se na temelju ekonomskih pokazatelja, ali i ugleda pojedinih tvrtki te njihova doprinosa županijskom gospodarstvu u cjelini, a kandidat za dobivanje ovog prestižnog priznanja postaje se isključivo izvrsnošću u poslovanju. ŽK Virovitica dodjeljuje ih u namjeri da nagradi te potakne na održavanje kontinuiteta uspješnosti, ali i kao primjer i poticaj ostalim poduzetnicima.

Najuspješniji gospodarstvenici s područja Virovitičko-podravske županije tako su primili zaslužena priznanja za uspješan rad u 2020. godini.

“ZLATNA KUNA” U KATEGORIJI MALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TVRTKI AGROLAND D.O.O. VIROVITICA

Plaketu “Zlatna kuna”, u kategoriji malih trgovačkih društava dobila je tvrtka Agroland Virovitica. Tvrtka je osnovana 2003. godine sa sjedištem u Virovitici i trenutno zapošljava 33 djelatnika. Osnovna djelatnost je otkup i veleprodaja konvencionalnih i ekoloških merkantilnih proizvoda. Uz kooperantsku, ima i vlastitu ratarsku proizvodnju, a gotovo 70 posto proizvoda izvoze na inozemna tržišta. Od kolovoza 2021. godine, tvrtka proširuje svoje silosne kapacitete i povećava broj otkupnih mjesta, a uz otkup i skladištenje merkantilnih proizvoda, posebno ističu ekološku proizvodnju.

Plaketu je predsjedniku uprave Agrolanda Nikoli Gomerčiću uručio gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin čestitavši mu pritom na uspješnom poslovanju u protekloj godini.

-Ovo je prva “Zlatna kuna” za Agroland, pa se ovim putem zahvaljujem HGK – Županijskoj komori Virovitica na čelu s predsjednikom Zlatkom Plešom koja je prepoznala naš rad, kao i županu Igoru Androviću na vrlo poticajnom okruženju za gospodarstvenike i poduzetnike u našoj županiji. Poslujemo u jednom vrlo izazovnom vremenu i zato čestitam svim onim gospodarstvenicima i poduzetnicima i njihovim timovima koji su uspjeli prebroditi 2020. godinu. Posebno se zahvaljujem prijašnjem vlasniku Agrolanda, jer ova “Zlatna kuna” zapravo pripada njemu, a mi kao novi vlasnici i novi predstavnici uprave možemo samo dati sve od sebe i truditi se da nastavimo ovo uspješno poslovanje. To smo već i počeli kroz ovu godinu s proširenjem svojih kapaciteta, značajno većom količinom robe s kojom radimo i novim tržištima. Trudit ćemo se u budućnosti biti česti gosti na ovakvim događanjima i sjednicama u organizaciji HGK – Županijske komore Virovitica – rekao je N. Gomerčić.

“ZLATNA KUNA” U KATEGORIJI SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TVRTKI PAN PARKET D.O.O. ČAČINCI

U kategoriji srednjih trgovačkih društava, “Zlatnu kunu” dobila je tvrtka Pan Parket Čačinci. Ova tvrtka proizvođač je gotovog troslojnog parketa. Osim već opće prihvaćenog Slavonskog hrasta, svoje proizvode radi od još desetak vrsta kao što su jasen, javor, bukva, trešnja, bagrem, orah, ali i nekih egzotičnih, pretežno afričkih vrsti. Godišnje proizvode oko 600.000 metara kvadratnih parketa od kojih više od 90 posto otpada na izvoz.

Plaketu “Zlatna kuna” direktoru nabave Pan parketa Damiru Kelavi uručio je predsjednik HGK – Županijske komore Virovitica Zlatko Pleša.

– Zahvaljujem se na dodjeljenoj plaketi koja je ostvarena u tako izuzetnim i specifičnim okolnostima za poslovanje u prošloj godini. Nadali smo se da će 2020. godina biti, s obzirom na pandemiju, možda i najteža godina u poslovanju, međutim, u ovoj godini se susrećemo s velikim izazovima i pitanje je kako će to sve na kraju završiti. Cijene repromaterijala drastično rastu, negdje i do sto posto, međutim, to nas nije pokolebalo u našoj namjeri da i dalje nastavimo uspješno poslovati, da se nastavimo razvijati, investirati i boriti se na cijelom europskom tržištu. Nadam se da za to još imamo snage, volje i znanja i zahvaljujem se ovim putem svim suradnicima i zaposlenicima na ostvarenom rezultatu – kazao je D. Kelava.

“ZLATNA KUNA” U KATEGORIJI VELIKIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TVRTKI CIPRIJANOVIĆ D.O.O. ORAHOVICA

Naposljetku, u kategoriji velikih trgovačkih društava “Zlatnu kunu” dobila je tvrtka Ciprijanović Orahovica. Tvrtka Ciprijanović svoju je priču započela prije tridesetak godina u obiteljskoj kući majke Katice i oca Dinka. Svih ovih godina vizija je ostala ista – rad je pokretač svega. Danas, druga generacija, pokušava i uspijeva nastaviti raditi istim ritmom, s novim idejama i drugačijim pristupom. Njihov najvažniji ‘projekt’ je ljubav prema radu i drvetu, koju žele prenijeti i dalje, na treću generaciju. Ako ih pitate koji je recept za uspjeh, reći vam da morate samo jako voljeti drvnu prašinu.

Plaketu “Zlatna kuna” direktorici tvrtke Antoniji Jurjević uručio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

– Zahvaljujem se na nominaciji, zahvaljujem se našim zaposlenicima i posebno čestitam svim dobitnicima, a isto tako i svima koji su preživjeli tešku prošlu godinu. Gospodarstvenicima i poduzetnicima s područja naše županije želim da i dalje rade i ustraju, da se bore i gledaju samo naprijed – kratko se obratila A. Jurjević.

Ulaganje u razvoj gospodarstva i poduzetništva jedna je od glavnih zadaća Virovitičko-podravske županije, a to je ovom prigodom župan Andrović i potvrdio.

– Čestitam svim nagrađenima i zahvaljujem na njihovom trudu, radu, njihovom menadžmentu, kao i na trudu svih njihovih djelatnika. Dodjela “Zlatne kune” svake je godine prigoda da se prisjetimo i da vidimo one najsvjetlije primjere županijskog gospodarstva, poduzetničkog uspjeha iza kojih prije svega stoji i ljudski potencijal i poduzetnički uspjeh, ali i veliki trud. Već dvije godine smo u ovim teškim vremenima, ušli smo u drugu godinu pandemije koronavirusa i čestitam svima onima koji su preživjeli i sačuvali radna mjesta. Ovdje smo danas da prezentiramo uspjeh baš u tim izazovnim vremenima, uspjeh razvoja i rasta zbog kojih su i ovi dobitnici ovdje s nama, ali i svi ostali poduzetnici s područja Virovitičko-podravske županije. Mi ćemo nastaviti biti potpora svima vama. I županija i gradovi i općine bit će vam na usluzi u bilo koje vrijeme, slobodno pitajte za pomoć. Čestitam svima još jednom i neka vam ovo priznanje bude poticaj da svoj uspjeh održite, a svim ostalim poduzetnicima da ubuduće postignu isti uspjeh kao što ste i vi. Svima želim puno uspjeha u budućem radu – zaključio je I. Andrović.

(www.icv.hr, ts, ib, foto: M. Rođak)