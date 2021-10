U BAT-u ciljaju na nultu neto stopu emisija ugljika do 2050.: Pridružili se UN-ovoj globalnoj kampanji “Utrka do nule”

Na Dan borbe protiv klimatskih promjena, BAT je objavio svoje uključivanje u UN-ovu kampanju “Utrka do nule”, s ciljem smanjenja količine neto emisija na nulu do 2050.

Da bi se porast prosječne globalne temperature uspio zadržati na 1,5 °C u odnosu na predindustrijske vrijednosti, potrebno je odlučno i intenzivno djelovati na svim razinama – a kompanije igraju vrlo važnu ulogu u toj priči. Iz tog razloga, BAT je odlučio svoje ciljeve održivosti prilagoditi i uskladiti s UN-ovim planom te je predan najkasnije do 2050. doseći nultu stopu emisija u cijelom lancu vrijednosti.

Utrka do nule najveći je program suradnje u borbi protiv klimatskih promjena u povijesti čiji je cilj prepoloviti globalne emisije do 2030. i ostvariti nulte stope emisija ugljika do 2050. U kampanji sudjeluje više od 4.000 kompanija u svijetu, na koje po procjenama otpada gotovo 25 % globalnih emisija CO 2 i više od 50 % BDP-a. BAT-ova objava o predanosti u borbi protiv klimatskih promjena svojevrstan je uvod u važne globalne prekretnice u istoj toj borbi, uključujući Sastanak na vrhu skupine G20 u listopadu i 26. konferenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP26) u studenom u Glasgowu.

– Cilj naših nastojanja u okviru strategije Za bolje sutra (A Better Tomorrow™) je osigurati da održivost bude na prvom mjestu u svim našim aktivnostima. Iz tog smo razloga ponosni što možemo podržati kampanju Utrka do nule. Ovaj potez nadovezuje se na naše putovanje u okviru Novih kategorija – s proizvodima kao što su Vuse, glo i Velo – izjavio je Kingsley Wheaton, BAT-ov direktor marketinga.

– Ponosni smo na već postignute rezultate kojima kontinuirano pokazujemo u kojem smjeru dugoročno želimo razvijati poslovanje cjelokupne kompanije, pa tako i tvornice u Kanfanaru. Očuvanje okoliša u tom je procesu jedna od ključnih premisa održivog razvoja i temelj izgradnje bolje budućnosti (A Better Tomorrow™) kojoj svakodnevno težimo. Tako se danas, zahvaljujući vrijednim investicijama, u tvornici u Kanfanaru znatan postotak energije koristi iz obnovljivih izvora, dok 100% eletrične energije dolazi iz obnovljivih izvora. Dodatno, naša se tvornica, nakon uspješne implementacije pročišćivača trećeg stupnja, pozicionirala i kao vodeća u našoj regiji Europa i Sjeverna Afrika po količini reciklirane vode. Naime, od ukupno povučene vode unutar tvorničkog kruga, za proizvodne procese ponovo iskorištavamo oko 50% te iste vode koja je već jednom ušla u naš sustav. Dodatno smo se obvezali na davanje podrške našim poljoprivrednicima u Slavoniji i Podravini koji proizvode za BAT prilikom usvajanja tehnika uzgoja s manje ugljika, kao i na suradnju s dobavljačima diljem zemlje u skladu s najvišim ekološkim standardima – istaknuo je Tamás József Nyaka, direktor operacija BAT-a za Hrvatsku.

Sudjelovanje u UN-ovoj kampanji najnoviji je korak kojim BAT nastavlja svoj put održivosti:

Samo u 2020. godini, BAT je ostvario smanjenje emisija svojih poslovnih procesa od 30,9 %, pridonoseći smanjenju od 37,4 % u odnosu na osnovicu iz 2017.

U svibnju 2021. BAT je objavio da je Vuse postao prva ugljično neutralna marka e-cigareta na svijetu

BAT je proglašen liderom u borbi protiv klimatskih promjena za 2021. prema izboru časopisa Financial Times, u okviru europskog izbora kojim se ističe 300 među više od 4.000 kompanija koje su ostvarile najveće pomake u vidu smanjenja osnovnih emisija stakleničkih plinova u odnosu na prihode u razdoblju između 2014. i 2019. godine.

Kako biste saznali više o održivosti u BAT-u, kliknite ovdje.

(BAT)