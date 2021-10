U derbiju drugog kola virovitičke košarkašice Z-15 ‘zamrznule’ Vindi u Varaždinu na -24 i izbile na vrh prvenstvene ljestvice

Već u drugom kolu virovitičke košarkašice do 15 godina starosti dočekao je derbi protiv ekipe Vindi u Varaždinu.

U prekrasnoj dvorani varaždinske Arene očekivala se borbena i neizvjesna utakmica do posljednje lopte, no djevojke trenera Roberta Fritza odlučile su dati i posljednji atom snage kako bi ostvarile što uvjerljiviju pobjedu. Nakon početnih 6:6 Virovitičanke su ubacile u ‘brzinu više’ i prvu četvrtinu riješile rezultatom 13:6. Do poluvremena je već bilo deset koševa razlike, da bi se utakmica konačno prelomila sredinom treće četvrtine koja je završila rezultatom 39:23. Razlika je i dalje nastavila rasti do konačnih 54:30.

Prvo ime utakmice bila je Marta Leda Kalaš koja je postigla 21 koš, a tome dodala i 13 osvojenih lopti i 9 skokova, dvije asistencije i jednu blokadu, odnosno jedan skok joj je nedostajao za triple-double učinak. Odličnu utakmicu odigrala je i ‘dobri duh’ ekipe Hana Deskar koja je uz odlične organizatorske sposobnosti postigla 13 koševa, osvojila 3 lopte i jednom uspješno skočila.

Martina Sabo dodala je 8 koševa no svojom borbenošću osvojila je i 9 lopti, 4 puta uspješno skočila i upisala 3 asistencije. Svoju najbolju utakmicu u ovoj konkurenciji odigrala je Alisa Lovreković koja je uz 4 postignuta koša upisala i 6 uspješnih skokova i jednu osvojenu loptu. Maja Lena Bucifal također je postigla 4 koša uz 2 skoka i jednu osvojenu loptu. U strijelce se upisala i Margareta Cenger no tome je dodala 5 skokova, 3 osvojene lopte i jednu asistenciju.

Uvijek borbena Tena Tolušić i ovu utakmicu završila je s 3 osvojene lopte, dok je 3 skoka upisala Nika Pavelić. Po jednu osvojenu loptu upisale su Nika Gverić i Korina Bosnić.

Trener Robert Fritz nije krio zadovoljstvo postignutim rezultatom.

-Osnovna razlika bila je u borbenosti. Za nas nije bilo izgubljene lopte čemu svjedoče i čak 34 osvojene lopte i zato sve čestitke djevojkama na velikoj pobjedi. Sada su nam misli okrenute prema velikom derbiju protiv Radosti iz Čakovca predvođene najboljim strijelcem lige, Asjom Kasapović. Tu će nam trebati velika, velika borbenost i hrabrost te podrška publike kako bi napravili veliko iznenađenje i u ovom ih uzrastu prvi put pobjedili. Iznenadili smo ih u seniorskom kupu kad smo to najmanje očekivali, pa zašto ne bi i u Z-15. Živimo ove sezone pravu bajku odličnih rezultata koja je posljedica mukotrpnog rada svih nas u klubu, pa zašto se naša lijepa bajka ne bi nastavila i dalje – rekao je Fritz.

ŽKK Virovitica – ŽKK Vindi 54:30

ŽKK Virovitica: Benko, Bosnić, Bucifal 4, Cenger 2, Deskar H. 13, Gverić, Kalaš 21, Lovreković 4, Pavelić, Ojurović, Sabo 8 i Tolušić. Trener: Robert Fritz.

KOPRIVNICA UVJERLJIVA PROTIV DRUGE EKIPE

Ovog vikenda prvenstvenu utakmicu odigrala je i druga ekipa Virovitice. Djevojke koje su najmlađe u ligi hrabro su odigrale utakmicu protiv snažnije i starije prve ekipe ŽKK Koprivnice. Osnovni zadatak formiranja ove ekipe je da djevojke odigraju što više utakmica u jačoj konkurenciji, jer u prvoj ekipi Z-15 ima zbog propozicija mjesta za samo pet djevojaka koje su 2009. godište i mlađe.

Utakmica u kojoj nije bilo puno neizvjesnosti, neke od djevojaka su se nametnule za odigravanje više minuta i u prvoj ekipi Z-13. Najefikasnija je bila Ena Salajić koja je uz nekoliko lijepih proigravanja postigla i 12 koševa. Uspješnim skokovima i lijepim prodorima istaknula se i Lorena Kanižaj postignuvši i 8 koševa. Više od 10 uspješnih skokova upisala je i Lana Bajvić te uz to postigla i 6 koševa. Dorotea Blažičević postigla je 4 koša, ali i osvojila nekoliko lopti. Monika Požežanac Sabolić postigla je 4 koša no izgubila i pokoju loptu previše. U strijelce se upisala i Eva Duršot, a lijepe obrambene rolice odigrale su i Ema Kovačević i Lucija Petras koja je imala i nekoliko uspješnih skokova. Borbenošću je plijenila Naya Čevelak, dok su po skok upisale Elena Lebinac i Lana Ivoš.

ŽKK Virovitica – ŽKK Koprivnica 35:73

ŽKK Virovitica: Bajivić 6, Požežanac Sabolić 4, Ivoš, Lebinac, Blažičević 4, Kanižaj 8, Duršot 1, Čevelak, Petras i Salajić 12.

