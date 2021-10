U Donjoj Motičini održana svečanost potpisivanja visoko vrijednog projekta Aglomeracije Našice-Donja Motičina: Grad Našice i Općina Donja Motičina upisali povijesni dan

U nazočnosti ravnateljice Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Elizabete Kos, zamjenika župana Osječko-baranjske županije Josipa Miletića, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića, direktora vodnog gospodarstva Osijek, Željka Kovačevića, gradonačelnika Našica Krešimira Kašube, načelnika općine Donja Motičina Željka Kovačevića, direktora Našičkog vodovoda Ota Dudjaka, predstavnika izvođača radova i mnogih drugih, u mjesnom domu Donja Motičina održana je svečanost potpisivanja ugovora za projekt Aglomeracija Našice-Donja Motičina, točnije za izgradnju linijskih objekata šireg našičkog područja. Projekt nosi naziv ”Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice”, korisnik projekta je Našički vodovod, a vrijednost istog je 207.823.212,50 kuna od čega je EU sufinanciranje u iznosu od 116.461.394, 99 kn. Izvođači radova su Niskogradnja Marjanović Kaptol te Osijek Koteks iz Osijeka. Direktor Našičkog vodovoda Oto Dudjak istaknuo je najvrjednije rezultate ovog projekta.

– Na području općine Donja Motičina ovim projektom omogućit ćemo stanovništvu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i time će mještani ove općine dobiti vodnu infrastrukturu na visokoj europskoj razini, dok ćemo na području garda Našica omogućiti svim onim mjestima koja to još nemaju, vodni priključak, odnosno pitku vodu– rekao je Dudjak.

Načelnik općine Donja Motičina Željko Kovačević naglasio kako je ovaj projekt jedan od krucijalnih na normalan život mještana općine.

– Projekt zajedno financiraju europski fondovi, Hrvatske vode i Općina, jer ovo je doista projekt koji će pokriti 97% stanovništva naše općine. Moram ovdje naglasiti da je vodoopskrba riješena 100% u svima našim naseljima i ovo je sada jedan važan kotačić dalje. Hvala svim koji su nam pomogli i svi jedva čekamo početak radova, a kada sve završi standard naše općine bit će podignut na jedan ogroman nivo– rekao je Kovačević.

Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba naglasio je kako je projekt aglomeracije povijesni projekt za Grad Našice.

– Ovim projektom što je najvažnije podižemo kvalitetu života u svim našim prigradskim naseljima u i donosimo im jedan europski štih standarda. Ono što je mani kao gradonačelnik najvažnije nemamo nikakvih pritužbi od strane sugrađana, čak dapače, imamo same pohvale za ovaj projekt i sve one koji su mu prethodili, a uz njega su vezani. Ljudi u manjim mjestima nisu do sada imali te osnovne uvjete života a to je pitka voda iz slavine i to će ovim projektom biti uređeno i to je ono što mene osobno čini najsretnijim– rekao je Kašuba.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković naglasio je kako se u ovom resoru, vodno-komunalne infrastrukture na području Osječko-baranjske županije ulaže 2 milijardu kuna kroz odobrene projekte.

– Na ovom projektu 70% sufinancira EU, po 12 posto pokrivaju Vlada RH putem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i mi kao Hrvatske Vode te 6% jedinice lokalne samouprave. Treba napraviti 60 kilometara kolektora, 10-ak je vezano uz sustav kanalizacije, a nešto više od 40 kilometara je vodoopskrba i reći ću kako ćete imati, kada sve završi, fascinantne pokazatelje realizacije aglomeracije gotovo 100% što nitko do sada u Hrvatskoj nema– rekao je Đuroković.

Josip Miletić, zamjenik župana OBŽ, naglasio je kako je projekt započeo još 2019. godine.

– Uloženo je puno truda, muke, vremena i rada da bi se kompletno ovaj projekt dovelo do današnjeg dana i početka realizacije. Svi smo sretni da su ovi ugovori potpisani, da izvođenje radova kreće i očekujemo kako će radovi teći planiranom dinamikom i kako će biti završeni prema zacrtanom planu do 2023. Moram se zahvaliti Hrvatskim vodama na velikoj potpori u svim našim projektima aglomeracija koji svi teku jako dobro na području županije pa tako i ovom, Vladi RH i resornom Ministarstvu. Važno je isto tako da imamo mogućnosti i želje nastaviti omogućavati i drugim općinama, koje to još nemaju, da ostvare ovakav projekt aglomeracije i uvjeren sam kako ćemo zajedno i to što prije ostvariti– rekao je Miletić.

U ime jednog od partnera na projektu obratila se ravnateljica Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Elizabeta Kos.

– Mi kao Ministarstvo smo, moram to naglasiti, itekako zadovoljni tijekom provođenja ove aglomeracije. Ispred nas je sada turbulentno razdoblje, mi u Ministarstvu zajedno s Hrvatskim vodama pripremao slijedeće programsko razdoblje gdje su nam na raspolaganju značajna sredstva, a pripremili smo i nacionalni plan otpornosti oporavka gdje smo kao vodno gospodarstvo dobili preko pet milijardi kuna, od čega je preko četiri milijarde osigurano za sustave vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnim voda gdje se nalaze i projekti Našičkog vodovoda. Moram pohvaliti načelnika općine Donja Motičina i njegov tim na ovom projektu koji će dakle pokriti 97% stanovništva javnom odvodnjom na području općine što je ogromna stvar ako uzmemo kako je u Hrvatskoj prosjek tog priključka na 53%, a samo 44 % otpadnih voda se pročišćava, tako da vi ovdje u Donjoj Motičini i Našicama možete reći kako ste debelo iznad prosjeka RH. Ovo je dan od 25 odobrenih projekata u Hrvatskoj vrijednih ukupno 25 milijardi kuna i već sutra idemo dalje širiti mrežu javne odvodnje na ostale općine diljem Hrvatske pa tako i na ovom području– zaključila je Kos.

Na kraju svečanosti održan je čin potpisivanja dva ugovora o izvođenju radova na aktivnosti 3– dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u općini Donja Motičina, te aktivnosti 4– dogradnja vodnokomunalne infrastrukture šireg našičkog područja.

Ugovore čija je vrijednost oko 64 milijuna kuna potpisali su predsjednik Uprave Našičkog vodovoda d.d. Oto Dudjak, član Uprave Osijek – Koteksa d.d. Marko Tadić i direktor tvrtke “Marijanović–niskogradnja” Kaptol Frano Marijanović.



