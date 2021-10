U Dravskoj priči održan Kamp za darovite učenike: Sudjelovali učenici iz Slatine, Voćina i Pečuha

U sklopu provedbe projekta Joint elaboration and implementation of a primary school talent management and personality development program, akronim TaMPeD, od 18. do 20. listopada 2021. godine, u Posjetiteljskom centru Dravska priča održan je Kamp za darovite učenike na kojem su sudjelovali učenici Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina i Osnovne škole Voćin iz Hrvatske te učenici sa Sveučilišta u Pečuhu iz Mađarske.

Kroz aktivnosti kampa, održane su kreativne radionice Pisanje strašnih priča, Pronađi umjetnika u sebi, Istraživačka radionica u Bioistraživačkoj stanici, Profesionalna orijentacija, Izrada portfolija…

Cilj projekta je zajednička razrada programa koji je usmjeren na rad s darovitim učenicima i razvoj njihovih potencijala, radeći na promicanju fleksibilnih puteva učenja te profesionalnom usmjeravanju darovitih učenika. Također, kroz projekt će se razviti i formirati izvannastavne aktivnosti za učenike koje bi trebale doprinijeti motivaciji učenika za uključivanje u aktivnosti kao i maksimalnoj iskoristivosti potencijala darovitih učenika.

Tijekom trajanja kampa, polaznicima su prezentirani svi sadašnji i budući sadržaji Posjetiteljskog centra Dravska priča.

(virovitica-nature.hr)