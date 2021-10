U Gornjem Predrijevu održana 11. Mijoljska potkova: U western jahanju slavio Nikola Komljenović, u galop utrci Midhet Hasić

Nakon prošlogodišnje stanke zbog koronavirusa, jučer (nedjelja) su u Gornjem Predrijevu održane 11. konjičke utrke Mijoljska potkova u organizaciji Općine Sopje u suradnji s partnerom Općinom Starin iz Mađarske i Konjičkom udrugom ”Mijoljska potkova” Gornje Predrijevo. Manifestacija je održana u sklopu projekta Drava events II , Events of the both side of the Drava River, koji se sufinancira iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Svečanost je započela svetom misom kod kapele sv. Mihaela u Gornjem Predrijevu koju je predvodio sopjanski župnik vlč. Stjepan Škvorc, a potom je nakon promenade konjskih zaprega i jahača kroz selo, blagoslovio hipodrom Majda, kao i sve sudionike i konje.

Sve nazočne su pozdravili i natjecateljima zaželjeli puno uspjeha, predsjednik Konjičke udruge ”Mijoljska potkova” Gornje Predrijevo Antonio Puškarić, načelnik općine Sopje Berislav Androš, načelnik općine Starin u Republici Mađarskoj Šandor Matorić i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement, koji je i otvorio ovogodišnju Mijoljsku potkovu.

– Hvala svima na dolasku na ovu manifestaciju koja ima dugu tradiciju kojom, također, gajimo i težimo očuvanju kulture, tradicije i narodnih običaja, i svega onoga što čini identitet ljudi s područja općine Sopje. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što ju ove godine organiziramo uz Konjičku udrugu ”Mijoljska potkova” Gornje Predrijevo i s našim partnerom Općinom Starin iz Republike Mađarske. Ono što je bitno napomenuti je da je Općina Sopje jedina na području Virovitičko-podravske županije koja je prošla na natječaju s projektom Interreg prekogranične suradnje Dravske manifestacije u sklopu projekta Drava events II, gdje smo uvrstili sve naše tradicionalne manifestacije u sklopu kojih je Mijoljska potkova, a koja je i ove godine bila izvrsno posjećena. Ukupan projekt koji se provodi s obje strane rijeke Drave ne samo za organizaciju manifestacija već i izgradnju infrastrukture za njihovo provođenje iznosi oko 3,3 milijuna kuna – rekao je načelnik Androš.

– Zahvaljujući ovom natječaju uspjeli smo nakon pedesetak godina urediti Kulturni dom u Starinu gdje možemo održavati naše običaje kao i vi ovdje na ovom prekrasnom hipodromu. Izuzetno mi je drago da se običaji i dalje njeguju te da uz pomoć ovoga projekta možemo još kvalitetnije održavati naše prijateljstvo s obje strane rijeke Drave uz različite kulturne i tradicijske manifestacije – istaknuo je načelnik Starina Šandor Matorić te pozvao sve na turnir starinskih i sopjanskih nogometaša iduće subote, a potom 23. listopada i na manifestaciju sličnu ovoj u Gornjem Predrijevu gdje će se održati natjecanje kočija.

Potom se s nekoliko riječi obratio i zamjenik župana virovitičko-podravskog Marijo Klement.

– Zahvalio bih organizatorima ove manifestacije koja je, ako ne i jedina u Hrvatskoj ovakve vrste. Uz sve pohvale na očuvanju tradicije, želim vam puno uspjeha i nadalje kako bi ova Mijoljska potkova opstala još dugi niz godina, kako bi se ta bogata tradicija prenijela i na mlade ljude – istaknuo je dožupan Klement proglasivši Mijoljsku potkovu i službeno otvorenom.

Uz sudionike natjecanja i brojne posjetitelje, svečanosti su nazočili i zamjenik gradonačelnika grada Slatine Ilija Nikolić i pročelnik Stručne službe Krunoslav Šarabok te počasni predsjednik Konjičke udruge ”Mijoljska potkova” Gornje Predrijevo Antun Puškarić.

Utjecajem pandenije koranavirusom i paralelnim održavanjem još nekoliko konjičkih manifestacija u Hrvatskoj ove je godine zabilježen nešto manji broj sudionika nego inače, tako da su ovogodišnju manifestaciju uveličale tri zaprege, dvije iz Udruge slavonskih uzgajivača hladnokrvnih konja Čađavica i to Zdravka Kadežabeka iz Dolaca u koje su bili upregnuti pastuh Sokol i kobila Eva, te Ivana Dugaje iz Čađavice čiju su kočiju vukle kobile Lisa i Beba, dok je treća kočija bila Zlatka Zvonara člana Konjičke udruge ”Mijoljska potkova” Gornje Predrijevo s konjem imena Rubis pasmine frizijac.

Osam je konja sudjelovalo u konjičkim utrkama, američki konj Rocky čija je vlasnica Lea Stanić iz Noskovaca, članica Konjičke udruge ”Mijoljska potkova” Gornje Predrijevo, engleski punokrvnjak Queen of song uzgajivača Midheta Hasića iz Konjičkog kluba Jagodina iz Velike Gorice, te engleski toplokrvnjak Kleopatra Tene Major OPG-a Major iz Bankovaca. Iz Konjogojske udruge Valpovo stigli su lipicanac Konfi uzgajivača Denisa Kneževića, te hrvatski športski konji Frodo i Piki vlasnice Eve Kalkan Delić, dok su iz Bankovaca predstavljajući Udrugu Koral Orahovica stigli hrvatski toplokrvnjak Sultan i arap Garo uzgajivača Nikole Komljenovića.

Nakon predstavljanja svih zaprega, konja i jahača na hipodromu Majda održana su natjecanja u dvije kategorije, Western jahanje i Galop utrka koju je na žalost u finalu obilježila nesreća u kojoj je jahačica pala s konja, a prema prvim saznanjima nakon intervencije Hitne medicinske pomoći nisu zabilježene teže ozljede. Riječ je o pobjednici galopa na prošloj Mijoljskoj potkovi, Teni Major kojoj želimo brzo ozdravljenje.

U kategoriji “Western jahanje” natjecalo se 5 natjecatelja, a najbolji su bili:

1. mjesto osvojili su Nikola Komljenović i Sultan

2. mjesto osvojili su Loana Zeman i Garo

3. mjesto osvojili su Lea Stanić i Rocky

U kategoriji “Galop utrka” natjecao se 8 natjecatelja, a najbolji su bili:

1. mjesto osvojili su Midhet Hasić i Queen of song

2. mjesto osvojili su Tena Major i Kleopatra (odlukom suca Josipa Mikića)

3. mjesto osvojili su Loana Zeman i Garo

Medalje i pehare u obje kategorije konjičkih utrka, uručili su načelnici općina Sopje i Starin, Berislav Androš i Šandor Matorić, dok je najljepšu zapregu Zlatka Zvonara člana Konjičke udruge Mijoljska potkova Gornje Predrijevo nagradio predsjednik iste Antonio Puškarić, a potom uručio i zahvalnice svim sudionicima natjecanja.

U veseloj atmosferi manifestacija je nastavljena druženjem na hipodromu uz tamburaše Trio Rio iz Virovitice, a potom i Tamburaški sastav Čokanj iz Našica.

