U ORAHOVICI ‘PALO’ MEĐIMURJE Dva Marina za veliku pobjedu Papuka: Čavić asistirao Zdelaru, Orahovčani šest utakmica bez poraza

Nogometaši orahovačkog Papuka još su jednom pokazali da imaju ‘srce veliko kao Papuk’, a posebno ono u što je dosta njih sumnjalo, itekakvu kvalitetu. Sedmo prvenstveno kolo 3. HNL Sjever donijelo je domaći ogled protiv drugoplasirane momčadi na ljestvici, čakovečkog Međimurja.

Utakmica je počela odavanjem počasti šutnjom, preminulom Robertu Đurini kojem su Papukovci i posvetili ovu utakmicu. Domaćin je furiozno krenuo u utakmicu i u prvih pola sata stvorio četiri velike prigode koje su redom promašivali Matej pa Miroslav Rukavina, Marin Zdelar te glavom s nekim osam metara Šantić. S druge strane Međimurje nije opasno zaprijetilo. Na odmor se otišlo s 0:0.

U drugom se dijelu momčadi Martina Majdenića ipak ‘osmjehnulo’. Ušao je od prve minute nastavka Marin Čavić i počeo ‘miješati’ obranu gostiju i na sebi svojstven način probijati bok. Jedan takav prodor, Čavić je učinio u 62. minuti te odlično na drugoj stativi pronašao Zdelara koji je opalio i smjestio loptu u mrežu za pokazalo se, jedini i pobjedonosni pogodak Orahovčana. Do kraja susreta Međimurje je imalo jednu matnu situaciju kada se dogodio ulazak ‘jedan na jedan’ s domaćim vratarom, ali je Mahaček sjajno reagirao i obranom spriječio poravnanje. Imao je i Papuk još par prigoda, ali ostalo je minimalnih, ‘slatkih’ i velikih 1:0.

-Svaka čast dečkima na prikazanom, od same igre do htjenja, borbe, želje, ostavili su srce na terenu i ponovno mogu reći da su ovi momci čudo. Ne samo da su pobijedili, nego su potpuno nadigrali svog protivnika, jednostavno trkom im nismo dali da dišu. Taktički smo odradili savršeno, stali u taj niski, čvrsti blok i čekali svoju prigodu iz kontre i polukontre i da je bilo malo više mirnoće sve bi riješili već u prvom dijelu, no ovo je velika i važna pobjeda za nas – kaže presretni trener Martin Majdenić koji se ponovno našao u dilemi za igrača utakmice.

-Ovo mi je uvijek najteži dio. Prije svega moram reći kako su Stipe Čavić i Miroslav Rukavina od prve minute igrali ozlijeđeni, Miro je šepao, a Stipe s natečenim zglobom, no obojica su hrabro držala svih 90 minuta, jednostavno je to teško opisati riječima. Oni su posebna priča ove utakmice, ali ako već moram nekoga izdvojiti onda je to naš kapetan Tomislav Bušljeta. Trčao je po cijelom terenu, pokrivao, oduzimao lopte, onako baš kapetanski vukao svoju momčad na terenu – zaključio je Majdenić.

Papuk – Međimurje 1:0

Igrač utakmice: Tomislav Bušljeta

