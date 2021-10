U virovitičkom Muzeju predstavljena knjiga „Hvatajte se u pleteno kolo“: Donosi više od 300 zapisa tradicijske glazbe

Jučer (utorak) u Gradskom muzeju Virovitica održano je predstavljanje knjige tradicijske glazbe Virovitičko-podravske županije „Hvatajte se u pleteno kolo“ Miroslave Hadžihusejnović Valašek. Knjiga sadrži više od 300 zapisa koji su prikupljani tijekom 25-godišnjeg terenskog rada.

Prema riječima urednice knjige Dragice Šuvak materijal se prikupljao najčešće u obiteljskim kućama ili župnim stanovima.

– Krenuli smo sa slatinskog područja kod kazivača koji su u to vrijeme stvarno dobro poznavali tradicijsku baštinu slatinskoj kraja, a između ostaloga i glazbu. Redom su to bile kazivačice, dakle žene koje su uvijek bile prve s pjesmom, bilo u crkvi ili društvenim događajima, poput svatova. Od tih pojedinačnih susreta je Miroslava Hadžihusejnović Valašek pripremala emisiju na Radiju Zagreb “Iz glazbene baštine Slavonije, Baranje i Srijema”. To su bile doista slušane emisije gdje je ona glazbom i riječju predstavila pojedina sela i ta sela su se prvi puta tada opće mogla čuti na radiju – rekla je Dragica Šuvak dodavši da su ubrzo počeli prikupljati materijal i na virovitičkom području.

– U to vrijeme je u Županiji bio doktor Marijan Jergović, osnivač Glazbenog festivala Pjesme Podravine i Podravlja Pitomača, koji je, kao što sam ja na slatinskom, na virovitičkom području dogovarao kazivače. Tu je bio i Jozo Erpačić koji je isto tako jako puno pomogao. Sve je tako dugo trajalo jer taj posao nije jednostavan, snimali su se tonski zapisi, pa je trebalo i note i tekstove skinuti i prilagoditi za knjigu. Već u novije doba snimao se i dio orahovačkog područja tako da možemo reći da je ustvari cijela županija objedinjena iako ne svi djelovi, još uvijek ima nešto što bi se moglo snimiti – istaknula je Šuvak.

Knjiga je svjetlo dana ugledala prošle godine, kada je i predstavljena u Slatini u organizaciji glavnog nakladnika knjige Ogranka Matice hrvatske u Slatini.

– Da bismo ostvarili ovaj projekt udružili su se svi ogranci Matice hrvatske s područja Virovitičko-podravske županije, Slatina, Virovitica i Orahovica. Smatramo da smo napravili veliki iskorak u njegovanju baštine Virovitičko-podravske županije. Do tada ovo područje nije bilo uopće zastupljeno, ne postoje nikakvi zapisi. Knjiga je tiskana u 350 primjeraka, a ako bude bilo potrebno tiskat će se i drugo izdanje – rekla je predsjednica slatinskog Ogranka Matice hrvatske Zorica Varga

Sunakladnici knjige su ogranci Matice hrvatske u Virovitici i Orahovici, Koraci baštine Zagreb i HKUD Dika Slatina.

– Ova knjiga je vrlo veliki doprinos poznavanju i očuvanju ove vrste glazbe koja jednim djelom nestaje. Neki kazivači koji su dali iskaze i otpjevali pjesme Miroslavi danas više nisu sa nama i na taj način su neke popjevke zabilježene i sačuvane za buduće generacije, za kulturno-umjetnička društva, za škole, ali isto tako i za sve one koji se interesiraju za tradicijsku glazbu – rekla je predsjednica virovitičkog Ogranka Matice hrvatske Dubravka Sabolić.

U istraživanju tradicijske glazbe i u konačnici izdavanju ove knjige pomogli su Hrvatski radio, Hrvatsko društvo skladatelja, Ministarstvo kulture RH, Virovitičko-podravska županija, Grad Slatina te općine Čačinci, Čađavica, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje i Voćin.

