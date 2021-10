Ususret 140 godina DVD-a Orahovica i 50 godina Puhačkog orkestra: Dokumentarac, knjiga, smotra orkestara Hrvatske i panoi za dvije velike obljetnice

DVD Orahovica proslavit će sljedeće godine dvije velike obljetnice, 140 godina postojanja te 50 godina rada Puhačkog orkestra u sastavu društva. U povodu toga, DVD priprema nekoliko vrijednih sadržaja, kao što su izdavanje knjige o 50 godina Puhačkog orkestra, smotru vatrogasnih puhačkih orkestara Hrvatske te izradu dokumentarnog filma o 140 godina DVD-a.

– Sve to zahtjeva znatna financijska sredstva, pa smo ovih dana krenuli u pregovore s potencijalnim donatorima. Naravno, prvi razgovor obavili smo sa zapovjednicom Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Matejom Fras Venus i dobili potvrdu kako će Zajednica pomoći koliko god bude mogla u svakom pogledu, kao i Virovitičko-podravska županija. Već prije pomoć je potvrdio i Grad Orahovica i gradonačelnik Saša Rister, no još ćemo jednom sazvati Upravni odbor i posložiti kompletnu priču kako bismo pripremili tijek svih sadržaja obljetnice, a s obzirom i na epidemiološke uvjete. Bilo bi prekrasno da se sve ovo ostvari, no pokušat ćemo sve realno sagledati i organizirati što se bude moglo – kaže predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić.

Tom je prigodom istaknuo kako će za ove dvije obljetnice biti izrađena i dva velika panoa.

-Na jednom panou bit će članovi Upravnog odbora, operative te aktivne članice društva, a drugi je rezerviran za članove Puhačkog orkestra. Velika je ovo obljetnica i ovi panoi su na neki način odavanje zahvalnosti svima onima koji ulažu ogroman trud u radu našeg društva i za njega nesebično odvajaju svoje slobodno vrijeme – zaključio je Pezić.

(www.icv.hr, vg)