Virovitičanka Ivana Kukić vodi zanimljive treninge na mini trampolinu: Kad se zabava pretvori u izazov za cijelo tijelo

Jeste li znali da slon ne može skočiti? Jeste li znali da astronauti američke NASA-e za pripremu prije leta u svemir koriste trampolin kao sredstvo za poboljšavanje svoje fizičke sposobnosti, osjećaja za balans, koordinaciju, motoriku, kapacitet pluća i srca, te za bestežinsko stanje? Jeste li znali i da nakon što se vrate na Zemlju, skakanjem po trampolinu vraćaju svoj osjećaj za ravnotežu i povećavaju gustoću kostiju koja nastaje kao posljedica duljeg bivanja u bestežinskom stanju?

Iako se ne namjerava uskoro otisnuti s planeta Zemlje ni posjetiti svemirska prostranstva, Virovitičanka Ivana Kukić, licencirana instruktorica mini trampolina i grupnog fitnesa programa Fit & Fun mini trampolin, dobro je upoznata s raznim načinima upotrebe i dobrobitima ovog zanimljivog sportskog rekvizita.

USKORO I U VIROVITICI?

U mini trampoline zaljubila se 2013. godine od kada je taj program vježbanja, čija je osnivačica Riječanka Valentina Santini, prisutan u Hrvatskoj. Za upoznavanje s ovim zabavnim načinom održavanja dobre forme i zdravog duha „krivi“ svoju kolegicu s posla i višegodišnju „skakačicu“ Ivu Morandini. Upoznale su se u knjižnici Filozofskog fakulteta u kojoj su obje počele raditi 2009. godine, zbližili su ih zajednički interesi prema sportu, a ostalo je povijest. Danas zajedno vode treninge u Zagrebu, sudjeluju na raznim sportskim manifestacijama, te se dodatno educiraju u polju rekreativnog vježbanja.

Na pitanje zašto uopće mini trampolini, Ivana odgovara „kao iz topa“.

– Zato što je ova vrsta vježbanja potpuno drugačija od svih koje inače imate priliku isprobati. Velik broj ljudi dođe s predrasudama da je trampolin dječji rekvizit i da je sve to skupa neozbiljno. Nakon prvog odrađenog treninga nepovratnog promijene mišljenje – smije se te ističe kako je jedina i najveća „mana“ ovog sporta teži oblik „ovisnosti“ koji se razvije.

Upravo se to dogodilo i u Ivaninom slučaju. Kroz skakanje joj je sve „sjelo“, kaže.

– Energija, koncept treninga i činjenica da je potpuno drugačiji od svega što sam do tada radila i trenirala bili su presudni čimbenik u odluci da entuzijazam odvedem na višu razinu.

Licencirala sam se za instruktoricu vježbanja na trampolinima te se nakon toga kroz programe osposobljavanja na učilištu Magistra educirala i za instruktoricu grupnog fitnesa uz glazbu i instruktoricu pilatesa i joge. Sve sam to povezala u jedno i eto, danas je to moje drugo životno zanimanje u kojem istinski uživam – objašnjava te nadodaje kako bi, iako treninge trenutno vodi na tri lokacije u Zagrebu na, u bliskoj budućnosti željela ovaj sport približiti i svojim Virovitičanima, kroz treninge, ali i licenciranje trenera i trenerica koje provodi brend Fit & Fun mini trampolin.

„SKAKUTAVA“ KORISNA TERAPIJA

Iako je, usudili bismo se reći, najočitiji i najveći čimbenik primamljivosti skakanja na trampolinu zabava, tijekom razgovora s Ivanom saznajemo koliko dobrobiti vježbanje na mini trampolinu donosi za tijelo, ali i duh.

– S obzirom da naša kralježnica nije prokrvljena, „podmazivanje“ zglobnim tekućinama je od vitalne važnosti kako bi hrskavično tkivo zadržalo svoju elastičnost i funkciju. Vježbe kineziterapije, fizioterapije i rehabilitacije, kao i hodanje, jogging, ski gimnastika i kardio trening (koji su dio jednog treninga na trampolinu) idealni su za tu svrhu, pogotovo za one koji su imali ili imaju problema sa zglobovima.

Također, u kombinaciji s pravilnom prehranom najbrže troši i eliminira „viškove“ na mjestima na kojima nisu poželjni – objašnjava ova vedra Virovitičanka, te dodaje kako nema boljeg načina za odagnati stres iz života od uvođenja ovog skakutavog treninga u život.

Trenutno veliku većinu korisnika ove zabavne antistres „terapije“, gotovo pa 100 posto, čine žene.

– Nekoliko muškaraca je „zalutalo“ na naše treninge i treba im odati priznanje, ali izgleda da još nismo u potpunosti „doskočile“ do njihovih srdaca. Tu i tamo se pokoji ulovi u našu mrežu, ali svejedno zasad na treninzima prevladavaju žene – ističe I. Kukić.

I KONDICIJA I FIGURA

Trening na mini trampolinu, koji traje oko sat vremena, koncipiran je u dva dijela. U prvom dijelu sata, tijekom 30 minuta, izvodi se aerobni trening u kojem se gradi kondicija i radi se na gubljenju masnih naslaga. Poskakivanjem uz glazbenu pozadinu izmjenjuju se funkcionalni pokreti, bez određene koreografije. Drugi dio treninga čine vježbe oblikovanja i učvršćivanja tijela. Koliko je trening dinamičan i aktivan, govori činjenica da se u pola sata može sagorjeti i do 450 kalorija.

Od opreme za ovaj skakutavi sport, uz mini trampolin, potrebna je samo udobna sportska odjeća. Kako objašnjava ova instruktorica, praktično je imati hlače koje neće padati i čvrsti top za vježbanje. Vježbači su na treninzima bez tenisica, u čarapama ili bosi, jer na taj način mišići stopala aktivno sudjeluju u pokretima.

Što se samog trampolina tiče, on se može nabaviti u većini sportskih trgovina, a ovisno o potrebama vježbača i njegovom iskustvu, za ovaj sportski rekvizit potrebno je izdvojiti između 280 do 900 kuna. Uz sve to – neograničene količine dobre volje i upornosti i „korisno skakutanje“ može početi.

DJECA VEĆ UŽIVAJU

Može li se ovako trenirati i na trampolinu u dvorištu?

S obzirom na veliku popularnost klasičnih trampolina koji su dio eksterijera mnogih dvorišta i na kojima oni najmlađi provode sate i sate zabave, pitali smo trenericu Ivanu mogu li ga i roditelji iskoristiti te vježbati na njima po uzoru na trampoline na kojima ona provodi treninge.

– Na velikim dvorišnim trampolinima nažalost nije moguće vježbati ovakvu vrstu treninga kakvu mi radimo. Ali, svakako nije naodmet iskoristiti i taj trampolin, da se malo odvojite od čvrstog tla. Zakoračite, skočite, pustite da vas ponese taj osjećaj neopterećenosti i razigranosti, baš kao i vašu djecu – zaključuje naša simpatična sugovornica.

