Virovitičke košarkašice Z-13 nastavile fenomenalan niz: Koprivnica ‘pala’ sa 73 razlike – idući vikend u Virovitici veliki derbi s varaždinskim Vindijem

Virovitičke košarkašice nastavile su svoj fenomenalni niz i treću utakmicu za redom svoje protivnice pobijedile s više od 60 koševa razlike. Ovakva dominacija ujedno je i poziv ljubiteljima košarke da se idući vikend obavezno zapute u dvoranu Osnovne škole “Vladimir Nazor” u Virovitici kako bi navijanjem podržali ove hrabre djevojke u velikom derbiju protiv Vindije iz Varaždina, koje bi pobjedom napravile veliki korak prema prvom osvajanju Prvenstva Regije Sjever u konkurenciji do 13 godina starosti.

Najbolje da krenemo redom i vratimo se jučerašnjoj (subota) utakmici protiv vršnjakinja iz Koprivnice. Nakon pomalo uspavanog početka trener Fritz u četvrtoj minuti izvadio je cijelu početnu petorku i održao im ‘kratak tečaj’ o borbenosti i koncentriranosti koje su nužne za odličnu igru. Ulazak u drugu trećinu pokazao je da su djevojke shvatile što je trener od njih tražio i prednost je iz minute u minutu sve više rasla. Na poluvremenu je bilo već 35:3, treća četvrtina završile je rezultatom 59:5, da bi u konačnici bilo 82:9.

U utakmici koja je još jednom pokazala velik potencijal ove generacije, čak tri igračice upisale su ‘double-double’ učinak, Nika Gverić, Tena Tolušić i Alisa Lovreković. Nika Gverić postigla je 20 koševa, ali i upisala 10 osvojenih lopti, 3 skoka i 3 asistencije. Tena Tolušić uz 14 koševa također je osvojila 10 lopti te tri puta uspješno skočila i upisala jednu asistenciju, dok je Alisa Lovreković uz 10 koševa uspješno skočila 11 puta, osvojila tri lopte, te uz jednu asistenciju odradila i jednu lijepu blokadu.

Monika Požežanac Sabolić postigla je 12 koševa te dodala po dva skoka, dvije asistencije i oduzetu loptu. Jučer najborbenija Maja Lena Bucifal uz 6 koševa čak je 12 puta oduzela loptu te dodala 4 skoka i jednu asistenciju, a sličnog učinka bila je i Dorotea Blažičević koja je uz 6 koševa uspješno skočila 8 puta te uz 4 osvojene lopte upisala i jednu lijepu asistenciju.

Učinku preko deset pridružila se i Lana Bajivić koja je uz 5 koševa uspješno skočila 12 puta te dodala dvije osvojene lopte i asistenciju. U velikom dijelu susreta igru je organizirala Ena Salajić te uz 4 koša dodala dvije asistencije, osvojene lopte i skok. Četiri koša postigla je i Nikolina Hetzel uz isto toliko skokova i jednu atraktivnu blokadu. U strijelce se upisala i najmlađa Lucija Petras, ali je svoj učinak ‘podebljala’ i sa 5 skokova i jednom asistencijom. Eva Duršot uz odrađene obrambene zadatke upisala je i dva skoka i jednu osvojenu loptu.

Po završetku utakmice trener Robert Fritz naglasio je zadovoljstvo što su se djevojke nakon pomalo ‘uspavanog’ početka uspjele uozbiljiti i iz minute u minutu pojačavati ritam.

-Ova utakmica trebala nam je poslužiti za uigravanje pred veliki derbi s Vindijem idući vikend no na žalost, Margareta Cenger i Lorena Kanižaj iz zdravstvenih razloga nisu jučer bile u sastavu, pa je to pomalo otežalo zamišljeno. Sada nam predstoji tjedan za pripremu prve od dvije utakmice godine s Vindijem pa pozivam sve naše navijače da svojim navijanjem pomognu u ostvarivanju našeg sna, a to je da po prvi puta postanemo prvaci Regije Sjever u ovom godištu – naglasio je na kraju trener Fritz.

ŽKK Virovitica – ŽKK Koprivnica 82:9

ŽKK Virovitica: Ena Salajić 4, Eva Duršot, Lucija Petras 2, Monika Požežanac Sabolić 12, Maja Lena Bucifal 6, Lana Bajivić 5, Alisa Lovreković 10, Nika Gverić 20, Tena Tolušić 14, Nikolina Hetzel 4, Dorotea Blažičević 6.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)