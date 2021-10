Zatvara se osječki pješački most: Do kraja lipnja iduće godine na drugu obalu Drave samo cestovnim mostom

Od danas (ponedjeljak) osječki pješački most će zbog rekonstrukcije biti zatvoren za prometovanje s jedne na drugu obalu Drave, pa će svi pješaci i biciklisti morati na cestovni “dravski most” ili koristiti kompu.

Inače most je poveznica nadomak centra grada s lijevom obalom Drave gdje brojni Osječani uživaju u prirodi, šetnji sa psom ili vožnji biciklom, pa su prelasci preko njega uobičajena ruta. Stoga ne čudi što građanima njegovo zatvaranje na duže vrijeme teško pada.

– Svaki dan preko mosta odlazim na trim stazu koja vodi prema Zoo vrtu, malo treniram na postavljenim spravama za vježbanje, uglavnom održavam kondiciju. Tu mi je odmah takoreći “pod nosom”, ali sad zatvaranjem mosta moram prvo pješačiti do cestovnog mosta da bih prešao na drugu obalu pa se vraćati prema Zoo vrtu i onda istim putem se vraćati kući, a to sada iziskuje daleko više vremena – kaže nam jedan od osječkih rekreativaca.

No, to nije prvi put kako je most zatvoren. Prva faza radova odrađena je prošle godine između kolovoza i prosinca kada je obnovljena čelična konstrukcija mosta, odnosno izvedena potpuna zamjena gornjih priključnih elemenata (ukupno 102 komada).

Sada će se u drugoj fazi radova obnoviti hodna površina mosta koja se sastoji od 50 armiranobetonskih ploča presvučenih asfaltom, a koje prethodno treba potpuno ukloniti i očistiti. Predviđeni rok trajanja radova je kraj lipnja 2022. godine, a radove će izvesti tvrtka Sitolor d.o.o. iz Slavonskog Broda, specijalizirana za gradnju, sanacije i rekonstrukcije inženjerskih konstrukcija i izvođenje specijalističkih radova u građevinarstvu. Vrijednost ugovorenih radova u ovoj fazi iznosi 8.420.347,50 kuna.

Uz sve to, predviđena je i zamjena oštećene armature te zaštitno premazivanje, a u trećoj i posljednjoj fazi obnova ograda.

Potpuna sanaciju pješačkog mosta ukupno će stajati 16.333.637,50 kuna.

(www.icv.hr, tj)