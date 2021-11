1. HRL SJEVER Viro Virovitica dočekuje Prelog, Vašarević najavio tešku utakmicu: U posljednjih mjesec dana ostali smo bez četvorice prvotimaca

- PROMO -

Ovog vikenda se igraju susreti 11. kola 1. hrvatske lige Sjever. Rukometaši Viro Virovitice sutra će (subota) u 17 sati, u sportskoj dvorani Tehničke škole, ugostiti Prelog.

Gostujući sastav je u devet odigranih utakmica osvojio samo dva boda pobijedivši u domaćem susretu Vidovec 31:30, međutim, momčad Preloga je većinu svojih utakmica izgubila s nekoliko zgoditaka razlike što govori da nisu suparnik za podcjenjivanje već domaći igrači utakmicu s Preložanima moraju ozbiljno shvatiti i da se smo punim angažmanom može doći do bodova.

To potvrđuju i rezultati iz prošle sezone kad su rukometaši Viro Virovitice u Prelogu pobijedili 38:34, dok su na svom terenu sportske dvorane Tehničke škole na kraju došli do minimalne pobjede 35:34. U oba navrata virovitički rukometaši nisu lako došli do bodova, pa će sigurno i subotnja utakmica biti uzbudljiva i neizvjesna.

– Očekuje na izuzetno teška utakmica. U odnosu na naše međusobne prošlosezonske utakmice u našem sastavu nema desetak igrača, a u posljednjih mjesec dana smo ostali bez četvorice prvotimaca. Teško je tako igrati, ali ćemo se boriti- u najavi utakmice rekao nam je trener Viro Virovitice Damir Vašarević.

(www.icv.hr, mš)