FOTO 2. HRL SJEVER 1234 Virovitica i dalje nezaustavljiva: Marija Medved ”torpedirala” vrata Gabriele Bajan, šest pogodaka Nike Deskar

Rukometašice 1234 Virovitice i nakon sedme odigrane utakmice ne znaju za poraz! U dvorani Tehničke škole gostovala je danas ekipa Broda, igrao se susret 8. kola 2. HRL Sjever, a Lavice su još jednom pokazale odličnu igru.

Svoju nadmoć pokazale su u samom uvodu utakmice, a već u šestoj minuti znalo se tko će slaviti na kraju, rezultat je tada glasio 6:0. U sedmoj minuti gošće iz Slavonskog Broda postigle su svoj prvi pogodak, do kraja prvih 30 minuta mrežu Martine Majkovčan zatresle su još šest puta, dok su izabranice Darka Grdića iz svih pozicija ”punile” mrežu Gabriele Bajan za velikih 17:7 na poluvremenu.

Trener 1234 Virovitice u nastavku je dao priliku igračicama koje su upisale nešto manje minuta u ovoj sezoni što je rezultiralo smanjenjem prednosti, uspjele su Brođanke u jednom trenutku smanjiti na -4, no s dva pogotka Marije Medved, koja je postigla nekoliko fantastičnih zgoditaka, Lavice su osigurale mirnu završnicu. Susret je završio konačnim rezultatom 29:22.

– Odradili smo još jednu vrlo dobru utakmicu, pogotovo na samom otvaranju kada smo osigurali veliku prednost i praktički riješili pitanje pobjednika već do kraja poluvremena. Otvorila se time mogućnost da u nastavku pružim nekoliko minuta više igračicama koje nisu odigrale previše ove sezone, a da isto tako odmorim naše udarne igračice. Ne mogu biti previše zadovoljan drugim dijelom kojeg smo izgubili rezultatom 15:12, no razlog tom padu leži u smanjenom broju treninga kod igračica koje djelomično izostaju zbog fakultetskih obveza što je naravno prioritet. U svakom slučaju, kada gledamo u cjelini, moramo biti ponosni na sve ovo što smo do sada učinili, a sada se okrećemo novim izazovima budući da nam nova utakmica slijedi već u četvrtak- izjavio je Darko Grdić, trener 1234 Virovitice.

Lavice su ovom pobjedom zasjele na prvo mjesto prvenstvene ljestvice s 14 bodova, dva više od drugoplasirane Podravke 2 Lino, ali i uz utakmicu manje. Upravo će taj zaostali susret protiv druge ekipe Osijeka biti novi ligaški susret za virovitičke rukometašice, a odigrat će se, kako je spomenuto, u četvrtak 18 studenog u dvorani Tehničke škole.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan, Lorena Ariana Volenik, Dora Koprek 3, Jelena Pratljačić 1, Lukrecia Veršec 4, Nadia Dujmović 4, Lea Zupčić, Marija Medved 6, Nea Kovač, Nika Deskar 6, Klara Crnoja 1, Maja Mlinarić 3, Elena Bardić 1, Lana Čor, Karla Tumpić, trener: Darko Grdić.

(www.icv.hr, mra)