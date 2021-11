2. HRL SJEVER Lavice slavile i ”bez” vratarki: “Desetka” Marije Medved za osmu pobjedu u nizu

- PROMO -

Uoči devetog prvenstvenog kola 2. HRL Sjever, u kojem su rukometašice 1234 Virovitice gostovale u Vinkovcima, nije stizalo previše dobrih vijesti iz ”lavljeg brloga”. Ostao je Darko Grdić bez obje vratarke, Martine Majkovčan i Lorene Ariane Volenik koje su izostale zbog bolesti, a na gostovanje zbog obveza nisu otputovale Nika Deskar i Maja Mlinarić, nositeljice igre, ujedno i najefikasnije igračice u dosadašnjem dijelu sezone. Među vratnice je tako ”uskočila” krilna igračica Jelena Pratljačić, a pozivu ”u pomoć” odazvala se i Vlatka Gebik koja, iako je bila u sastavu protiv Podravke 2 Lino, pravu minutažu u službenim utakmicama nije imala desetak godina.

Vinkovčanke, koje se nalaze na posljednjem mjestu s jednim osvojenim bodom, još su nekako parirale Lavicama u uvodnih 15 minuta budući da su na svojoj strani u nekoliko navrata imale minimalnu prednost, no, iako oslabljene, Virovitičanke su pokazale zašto se nalaze na samom vrhu tablice. Povukle su do kraja poluvremena Marija Medved, Lukrecia Veršec i Lea Zupčić, tako da se na predah odlazi s vodstvom 1234 Virovitice od dva pogotka razlike (15:13).

Do 38. minute virovitičke rukometašice ”poduplale” su stečenu prednost, no domaće igračice uspjele su vratiti neizvjesnost u susret u posljednjih nekoliko minuta. Pogotkom Barbare Trbojević Vinkovci se vraćaju na -1 minutu i 20 sekundi prije kraja, a u istom napadu isključenje je zaradila Lea Zupčić tako da su virovitičanke susret završile s igračicom manje. Iako je situacija bila teška, kao junakinja se istaknula Elena Bardić koja s dva svoja pogotka u posljednjoj minuti nije dozvolila potpuni povratak domaćim rukometašicama, a samim time susret je završio rezultatom 34:31 u korist Lavica. Samo devet raspoloživih igračica, uz dvije vratarke, imao je Grdić na raspolaganju u jučerašnjem susretu, a unatoč smanjenoj mogućnosti za rotaciju sastava izvukao je najbolje od svoje ekipe čime su došli do osme uzastopne pobjede.

1234 Virovitica: Vlatka Gebik, Jelena Pratljačić, Lukrecia Veršec 4, Lea Zupčić 6, Nadia Dujmović 1, Klara Crnoja 7, Dora Koprek 1, Marija Medved 10, Nea Kovač, Elena Bardić 5, Lana Čor, trener: Darko Grdić.

1234 Virovitica i nakon devetog kola jedina je stopostotna momčad 2. HRL Sjever, i dalje se zbog utakmice zaostatka nalaze na drugom mjestu, a u sljedećem kolu gostovat će kod druge ekipe Koke.

(www.icv.hr, mra, foto: 1234 Virovitica)