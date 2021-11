2. HRL SJEVER Rukometašice Pitomače uz dosta napora došle do bodova u Belom Manastiru

- PROMO -

U devetom kolu 2. Hrvatske lige Sjever rukometašice Pitomače gostovale su kod Baranje u Belom Manastiru i došle su do pobjede 30:28. Od početka susreta Pitomačanke su imale prednost od jednog do dva zgoditke, koju su očuvale do odlaska na odmor, kada je bilo 17:16 za Pitomaču.

U drugom dijelu igračice Pitomače su u dva navrata imale +4 (20:16 i 23:19), međutim domaće rukometašice su to uspjele nadoknaditi. Nešto više od pet minuta prije kraja igračice Baranje su uspjele poravnati na 27:27, a četiri minute prije kraja su po prvi puta povele 28:27. Tada loptu u svoje ruke uzima igračica Pitomače Tamara Štefanec i s tri zgoditka donosi gošćama pobjedu 30:28. U redovima Pitomače najefikasnije su bile Tamara Štefanec s 11 i Nina Ferić s devet zgoditaka.

Pitomača: Iva Biuk, Iva Blažević, Erin Pintarić, Nina Ferić 9, Tamara Štefanec 11 (1), Sofija Martinčević, Maja Biuk 2, Nika Pintarić, Marija Roberta Magić 4, Marija Veronika Lacković, Valentina Šanteković 3 i Dora Šandrovčan 1(1). Trenerica: Sanja Šandrovčan.

(www.icv.hr, mš, Foto: Ilustracija)