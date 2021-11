3. HNL SJEVER Odlični Papuk u goste pretposljednjem Rudaru: Evo što su uoči susreta rekli trener Majdenić i vratar Mahaček

- PROMO -

U 13. kolu 3. HNL Sjever nogometaši orahovačkog Papuka putuju u Mursko Središće gdje ih čeka domaći Rudar.

Riječ je o momčadi s kojom se, kako Orahovčani ‘vole’ reći, može igrati, a Papuk je već u prvom dvoboju to pokazao i samo je ‘sportska sreća’ ili ‘nesreća’ donijela orahovačkih 3:3.

Martin Majdenić kao i uvijek do najsitnijeg detalja analizirao je protivnika i predstavio svojoj momčadi kako će igrati.

-Moramo biti opušteni, tu mislim smireni i hladne glave i siguran sam kako neće biti problema. U Orahovici smo sami sebe pobijedili, primili tri pogotka iz naših pogrešaka i ako to svedemo na minimum, onda možemo do pobjede. Osigurali smo prvih šest na kraju polusezone i sada ova dva kola, protiv Rudara i za tjedan dana doma protiv Bjelovara moramo pokazati da nismo slučajno tu gdje jesmo. Putujemo svi osim bolesnog Davida Podboja, spremni smo i kao i uvijek idemo na pobjedu – rekao je Majdenić.

Na Papukovim vratima ove polusezone siguran je i pouzdan Karlo Mahaček koji uz odličnu obranu čini ‘neprobojni blok’ prema svojim vratima.

-Mi nikada nikoga ne podcjenjujemo, pa tako nećemo niti sada Rudar, ali svjesni smo da je to momčad koju možemo pobijediti, ali samo ako budemo pravi. Prepuni smo samopouzdanja, na terenu ‘ginemo’ jedan za drugog i to donosi rezultat. Takvim pristupom i hrabrom, čvrstom, rekao bih ‘papučkom’ igrom sigurno možemo do slavlja – zaključio je Mahaček.

Utakmica Rudara i Papuka u Murskom Središću igra se danas (subota) s početkom u 13 sati i 30 minuta, glavni sudac je Mario Petrović iz Čazme, pomagat će mu Marin Ćosić iz Bjelovara i Matej Mađerić iz Koprivnice, četvrti sudac je Nino Šimatović iz Bjelovara, dok je delegat Mladen Polančec iz Herešina.

3. HNL Sjever, 13. kolo: Subota, 13. studenog u 13:30

Bjelovar – Radnik Križevci

Rudar (MS) – Papuk Orahovica

Koprivnica – Međimurje

Virovitica – Polet (SmnM)

Podravina Ludbreg – Varteks Varaždin

Podravac Virje – Mladost Ždralovi

