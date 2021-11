3. HNL SJEVER Papuk u zaostaloj utakmici dočekuje Bjelovar, a Majdenić se osvrnuo i na susret s Rudarom: To je bila prava nogometna sramota

- PROMO -

Nogometaši Papuka nakon odgode zbog problema s koronavirusom, pripremaju se za ogled 14. kola 3. HNL Sjever u sklopu kojeg će u subotu s početkom u 13:30 sati na domaćem terenu dočekati Bjelovar. Kada pitate igrače i trenera Papuka, mislima su potpuno okrenuti Bjelovaru, no još uvijek se neugodni tragovi vuku na prošlu utakmicu u Murskom Središću i ogled s Rudarom. Papuk je tamo izgubio s konačnih 5:2, a trener Martin Majdenić od tada gotovo ne spava.

– Jednostavno ne shvaćam zašto nam se to radi, ovakvi okrnjeni, s tankim igračkim kadrom, borimo se kao lavovi, držimo odlično 6. mjesto i onda dođeš u Mursko Središće gdje se od nogometa i suđenja napravi “lakrdija”. Njihova dva kaznena udarca nisu postojala, nama očit nije sviran, poništen nam je i čist pogodak, a osim toga dogodio se i brutalan start na Mateju Rukavini budući da mu je protivnik s leđa i s dvije noge ”ušao” izravno u potkoljenicu i to je bilo samo za žuti karton. Radi se o mladiću od 17 godina koji je mogao puno teže stradati, pukom srećom nije. Nije meni žao zbog poraza, sve je to dio nogometa, ali na ovakav način jednostavno ne shvaćam. Zašto se ne zaštite i ovi mladi momci, treba li zbilja opet nekog ”polomiti” i oprostiti ga od nogometa u punom razvoju? Iznimno sam ponosan na svoju momčad i naš rad, a ako nas se jedino tako može pobijediti, to je pokazatelj koliko se respektira mlada i poštena momčad– odriješit je ogorčeni Majdenić pred kojim je sad umjetnost složiti momčad za Bjelovar.

– Špoljarić i Stipe Čavić su dobili treći žuti i bez njih moramo. Nismo puno trenirali u posljednje vrijeme zbog svih tih problema, ali nadam se kako će svi biti spremni. Predaje nema kako god bude i idemo na pobjedu da ovu polusezonu zaključimo na najbolji mogući način kakav su ovi sjajni momci i zaslužili– zaključio je Majdenić.

(www.icv.hr, vg)