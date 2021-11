4. LIGA Akassou s četiri pogotka ispratio Ferdinandovac: Suhopolju tri boda za kraj jesenskog dijela prvenstva

- PROMO -

Čini se kako se rezultatskim mukama u Suhopolju polako nazire kraj. Konačno, možemo reći, jer Grofovi su se do samog završetka jesenskog dijela natjecanja u 4. ligi Bjelovar-Koprivnica-Virovitica poprilično namučili za svaki osvojeni bod. Krenulo je na bolje u prošlotjednom dvoboju u Bušetini gdje su slavili s uvjerljivih 4:1, a nastavilo se danas u sretnom 13. kolu u kojem je na stadionu Park gostovao Ferdinandovac.

Gosti su doputovali u Suhopolje na krilima prošlotjedne pobjede protiv Dinama kojom su se učvrstili na sredini tablice, planirao se danas uzeti još koji bod kako bi se prvi dio sezone završio dobrim rezultatom, no dočekala ih je ”usijana” atmosfera na tribinama i hladan tuš nakon posljednjeg zvižduka Armina Gadže.

Dobrih pola sata proteklo je u ispitivanju snaga bez prave prilike za pogodak, a u 34. minuti iz prve ozbiljnije šanse ”žuto-zeleni” dolaze do vodstva. Dorian Bogati povukao je loptu kroz sredinu terena i poslao ju u šesnaesterac gostiju gdje je siguran u situaciji “jedan na jedan” bio danas fantastični Eric Augusto Akassou. Bio je ovo tek prvi gol Rica na susretu koji je do kraja utakmice matirao Stjepana Peršića još tri puta, no do odlaska na odmor mreže su mirovale. Jedinu izgledniju situaciju za goste u prvom dijelu imao je Josip Fuček, no njegov udarac na gol bez većih problema ukrotio je Natanael Vidak.

Siniša Đipalo i Jurica Karan, najbolji strijelci Ferinandovca, koji su postigli 12 od ukupno 20 pogodaka, bili su danas nevidljivi, a iako obrana Suhopolja, na čelu s Eniom Kirinom i Vlatkom Lachom nije dopuštala previše prilika, gosti su jednu od rijetkih ipak iskoristili. Niti to nije bila izrađena šansa, već je lopta je nakon izbijanja iz šesnaesterca došla na 20-tak metara od gola Vidaka, prizemni udarac uputio je Rok Jendrašić, a iako nije izgledalo previše opasno, lopta prošla kroz noge Vidaku i završila iza gol linije.

Igrala se tada 53. minuta, a ispostavilo se da je to bio počasni pogodak gostiju. Dvanaest minuta nakon primljenog zgoditka na scenu se vratio Akassou. Dean Klemen, koji je zamijenio Marka Sertića dvije minute ranije, izigrao je obranu u paru s Lukom Čubelićem, potonji prosljeđuje loptu za Erica koji postiže svoj drugi pogodak za vodstvo Suhopolja i erupciju veselja na klupi i tribinama.

Krenuli su gosti na sve, a na kraju nisu dobili ništa. Pokušavali su kombinatorikom doći do gola Suhopolja, no to im nije polazilo za rukom. Igrala se 74. minuta kada je susret praktički bio riješen. Čubelić je u još jednom prodoru izbacio obranu gostiju te si je oslobodio prostor za udarac, no na jedanaest metara od gola ruši ga vratar Peršić, a Gadži nije preostalo ništa drugo nego dosuditi kazneni udarac. Loptu je na bijelu točku namjestio Akassou te je istu poslao u gornji desni kut nemoćnog vratara za sigurnih 3:1. Nisu se gosti niti oporavili od šoka, a već je uslijedio novi. Svega dvije minute kasnije još je jedna lopta stigla do Erica koji je ovog puta lukavim udarcem prebacio Peršića za konačnih 4:1.

Odličnu predstavu Suhopolja pohvalio je i njihov strateg Samuel Spudić.

– Zbilja sam prezadovoljan današnjom utakmicom! Nakon teškog perioda, koji je nadam se iza nas, uspjeli smo osvojiti 11 bodova u ovom jesenskom dijelu prvenstva i pobjeći sa zadnjeg mjesta. Posebno me veseli i činjenica da se dižemo iz utakmice u utakmicu, ova mlada ekipa stječe iskustvo igranja u 4. ligi i to se polako vidi na terenu. Mislim da, kad se svi skupimo, kad se još dodatno uigramo, da će doći i nove pobjede, novi bodovi, te da će se i stanje na tablici popraviti jer na početku sezone nikome nije bilo u planu da se nalazimo u donjem domu ljestvice- rekao je Spudić i dodao.

– Kada igrač zabije četiri pogotka naravno da se istakne kao igrač utakmice, no moram pohvaliti sve dečke koji su danas odigrali maksimalno angažirano. Svatko od njih dao je sve od sebe, a njihova odlična igra omogućila nam je ovako uvjerljivu pobjedu- zaključio je.

Suhopolje je s nova tri boda preskočilo đurđevački Graničar, no njihov susret posljednjeg jesenskog kola na rasporedu je sutra (nedjelja). U najgorem scenariju Grofovi će prvi dio prvenstva završiti na 13. mjestu, budući da ih Graničar Bušetina, koja je posljednja sa sedam bodova, u posljednjih 90 minuta ne može dostići.

(www.icv.hr, mra, foto: M. Šolc)