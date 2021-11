4. LIGA BJ-KC-VT Graničar Bušetina u ‘okrnjenom’ sastavu teško stradala kod ‘imenjaka’ u Đurđevcu

U 11. kolu 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica, nogometaši Graničar Bušetine, u derbiju začelja, poraženi su na gostovanju na stadionu Vlado Leščan Duspe u Đurđevcu od domaćeg Graničara 5:1.

Gostujući trener Stjepan Pleše uspio je ‘iskombinirati’ sastav od igrača koji su mu bili na raspolaganju, međutim, to je bilo nedovoljno da bi se došlo do pozitivnog rezultata kod, do ovog kola posljednjeplasirane momčadi.

Domaći Graničar je poveo u 19. minuti pogotkom Borisa Miklića. Na 2:0 povećao je Antonio Šemper udarcem s bijele točke pet minuta kasnije. Dvije minute prije odlaska na odmor Šemper svojim drugim pogotkom, ovog puta iz igre, povećao je na 3:0.

U gostujućim redovima smatraju da su u dva navrata bili zakinuti, jer sudac Armin Gadžo nije u jednom duelu Janka Brlasa u domaćem kaznenom prostoru pokazao na bijelu točku, a u drugoj situaciji uvjereni su da je lopta prilikom šuta Patrika Kvrgnjaša prešla gol crtu.

U trećoj minuti nastavka Nino Šehić postiže četvrti pogodak za domaću momčad. Na 4:1 smanjio je Slavko Jagarinac u 53. minuti, dok je konačnih 5:1 postavio Stjepan Pejić u 79. minuti susreta.

U redovima gostujućeg Graničara svojom igrom se najviše istakao Borna Mimić.

Graničar Đurđevac – Graničar Bušetina 5:1

Najbolji u gostujućim redovima: Borna Mimić

(www.icv.hr, mš, foto: D. Fišli)