4. LIGA BJ-KC-VT ‘Imenjaci’ u derbiju začelja: Graničar Bušetina s ‘pokrpanim’ sastavom na noge Graničaru iz Đurđevca

U subotu, 6. studenog u 14 sati, nogometaši Graničar Bušetine u 11. kolu 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica u derbiju začelja gostuju na stadionu Vlado Leščan Duspe u Đurđevcu, gdje igraju s domaćim ‘imenjakom’.

‘Picoki’ iz Đurđevca, koji su se prošle sezone natjecali u 3. HNL Sjever, nastavili su s lošim nastupima i nalaze se na posljednjem mjestu na tablici s pet osvojenih bodova. Svih pet bodova Đurđevčani su osvojili na svom terenu. Pobijedili su Čazmu 2:1 i dva puta su remizirali rezultatom 2:2, prvo s Graničarom iz Legrada, a zatim i Suhopoljem. Preostale dvije domaće utakmice nogometaši Graničara izgubili su od dvije vodeće momčadi lige. Prvoplasirani Tehničar iz Cvetkovca u prvom kolu pobijedio ih je 1:0, dok je drugoplasirana Pitomača prije dva tjedna bila bolja rezultatom 4:2, ali su gosti do bodova došli nakon dosta uloženog truda. To mora biti upozorenje momčadi iz bušetinskog Bereka, da do bodova u Đurđevcu ne mogu doći baš lako.

Trener Graničar Bušetine Stjepan Pleše i dalje ima problema sa sastavljanim početne postave. U sastav se vraćaju Borna Mimić i Ivan Mikolčić, koji su odradili crvene te Patrik Kvrgnjaš, koji je odradio žute kartone, međutim, neće moći računati na Alena Hodaka, koji je prošle nedjelje zaradio treći žuti karton, a teško da će moći zaigrati ozlijeđeni Karlo Petrinić i Janko Brlas, koji čine glavnu napadačku osovinu bušetinske momčadi.

– Do početka same utakmice, zbog ozljeda i kartona, nećemo znati u kojem ćemo sastavu igrati. Ponovno ćemo imati puno problema. Nadam se da ćemo biti kompletniji nego u proteklom kolu. Do kraja su nam ostale tri utakmice u kojima bi trebali osvojiti šest bodova. Đurđevac nam je, usprkos svim problemima, prva prilika da dođemo do pozitivnog rezultata – susret u Đurđevcu najavio je trener Stjepan Pleše.

Olakšavajuća situacija za goste je to što momčad domaćeg Graničara također neće biti kompletna. Zbog kartona neće moći nastupiti Ivan Nikšić i odlični Davor Kožar.

Nogometnu pravdu u ovom susretu dijeli Armin Gadžo, pomoćnici su Slavko Miklečić i Lucija Španić, dok funkciju delegata obavlja Mirko Penava.

4. liga BJ-KC-VT, 11. kolo – subota, 6. studenog u 14 sati

Graničar Đurđevac – Graničar Bušetina

Tehničar Cvetkovec – Garić Garešnica

Bilogora 91′ GP – Graničar Legrad

Čazma – Ferdinandovac

4. liga BJ-KC-VT, 11. kolo – nedjelja, 7. studenog u 14 sati

Borac Imbriovec – Slatina

Mladost Kloštar Podravski – Pitomača

Dinamo Predavac – Suhopolje

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)