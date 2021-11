ARRIVEDERCI ITALIA! Nikola Mektić i Mate Pavić ‘pomeli’ Sinnera i Fogninija, Hrvatska u polufinalu Davis Cupa

- PROMO -

Nikola Mektić i Mate Pavić pobijedili su Jannika Sinnera i Fabija Fogninija 6:3, 6:4 u odlučujućem meču dvoboja s Italijom u četvrtfinalu Davisova kupa te na taj način osigurali Hrvatskoj polufinale! Ukupno, bit će to peto za Hrvatsku, uz dva osvojena naslova.

Prije samog meča, talijanski izbornik Filippo Volandri odlučio je Simonea Bollelija zamijeniti Sinnerom i možda je baš to poremetilo talijansku igru. No, o tome neka se bave oni sami. Pavić i Mektić su meč počeli samouvjereno i suvereno, kao najbolji svjetski par, pa je već u četvrtom gemu došlo do oduzimanja servisa. Hrvatski par je kod 5:2 propustio čak pet set lopti, ali je gem kasnije, na svoj servis, realizirao šestu – prenosi Večernji

Nikola i Mate su na dominantan način prolazili kroz svoje servis-gemove, dok su početni udarci Talijana stalno bili pod pritiskom. To se isplatilo u sedmom gemu drugoga seta, kada Fognini radi dvostruku pogrešku kod servisa za 4:3, s splitsko-zagrebačka kombinacija je završila posao servisima. U tri meča u Torinu, Pavić i Mektić nisu na svoje servise dopustili nijednu “break loptu”.

Ranije je deseti tenisač svijeta Talijan Yannick Sinner pobjjedio Marina Čilića 6:3, 6:7 (4), 3:6, a u prvom pojedinačnom dvoboju Borna Gojo je senzacionalno svladao Lorenza Sonega 7:6 (2), 2:6, 6:2.

U sva četiri međusobna okršaja ovih dviju reprezentacija rezultat je bio tijesan za pobjednika, a samo je u Rimu 2001. odluka pala i prije petog meča. U Dubrovniku 2008. Mario Ančić je svladao Simonea Bollelija za 3-2, a u Torinu 2013. Fognini je nakon pet setova bio bolji od Ivana Dodiga. U Torinu su presudili parovi. U polufinalu, koje je na rasporedu 3. prosinca u Madridu, Hrvatsku čeka bolji iz dvoboja Srbije i Kazahstana.

(vecernji.hr)