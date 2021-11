EU fondovi ‘mijenjaju’ Osječko-baranjsku županiju, Anušić: Novce koje dobivamo moramo iskoristiti

- PROMO -

U sklopu manifestacije “EU fondovi mijenjaju Osječko-baranjsku županiju”, Županijska razvojna agencija OBŽ na Trgu slobode u Osijeku predstavila je 16 korisnika EU fondova, odnosno 37 projekata koji se provode na području županije.

Građanima su na štandovima ponuđeni promidžbeni materijali, no naglasak je bio na iznošenju praktičnih primjera i interaktivnom sudjelovanju posjetitelja kako bi se što vjerodostojnije prikazalo provedene projektne aktivnosti.

Manifestacija je pripremljena u okviru “Dana otvorenih vrata EU projekata” čiji je cilj najširoj javnosti predstaviti projekte koji su dali doprinos razvoju lokalne zajednice u raznim područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, turizam, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, zdravstvo. Osim toga, na taj način želi se potaknuti što više korisnika EU projekata da predstave vlastite primjere dobre prakse i ostvarene dobrobiti za Osječko-baranjsku županiju, ali i motivirati buduće potencijalne korisnike EU sredstava.

Manifestaciju su posjetili župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić i gradonačelnik grada Osijeka Ivan Radić.

-Fondovi EU omogućavaju korištenje bespovratnih sredstva, što je jedan od benefita zbog kojih smo i ušli u EU, a da bi uzeli novce koji nam se nude bitno je imati viziju, strategije i pripremljene kvalitetne projekte. Po tom principu u Osječko-baranjskoj županiji radimo već 4,5 godine i sada imamo osigurane projekte ukupne vrijednosti 6,6 milijardi kuna samo za našu županiju. Riječ je o niz velikih projekata koje razvijamo po općinama i gradovima, no u tomu se angažira i sama Županija s vlastitim projektima koje ćemo većinom financirati iz fondova EU. To su Regionalni centar za gospodarenje otpadom, revitalizacija područja OLT-a, I. gimnazija, Regionalni distribucijski centar za voće i povrće, Gospodarski centar koji radimo zajedno s Gradom Osijekom, kao i niz drugih projekata. Pripremamo i projekt novog Kliničkog bolničkog centra Osijek koji će voditi resorno Ministarstvo, no inicijativa je došla od nas. Mogućnosti su ogromne i moramo ih iskoristiti, a u ovom trenutku dobro radimo i naša županija je vodeća među županija u Hrvatskoj po vrijednosti i broju projekata, a u narednom razdoblju bit ćemo još uspješniji – rekao je župan Ivan Anušić.

O važnosti apliciranja na EU fondove govorio je i gradonačelnik Ivan Radić istaknuvši kako veliki strateški projekti vrijedni više od milijardu kuna ne bi mogli biti ostvareni bez poptore europskih fondova, a “Osijek je jedan od vodećih gradova u Hrvatskoj po povlačenju tih sredstava”, rekao je Radić.

Ravnatelj JU ŽRA OBŽ Denis Ćosić naglasio je kako na ovoj manifestaciji korisnici EU sredstava prezentiraju projekte koji mijenjaju županiju i Grad Osijek, te naglasio potporu

ŽRA kao regionalnog koordinatora stoji svima koji imaju ideju.

– Može se doći kod nas i mi ćemo je uobličiti, prijaviti kroz projekt na fondove EU i kasnije pratiti njegovu provedbu – poručio je Ćosić.

(www.icv.hr, tj)