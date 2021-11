Evo što vas čeka odlučite li se vjenčati nedjeljom: Između ostalog, šminka i frizura u “kućnoj radinosti”

Užurbani način života, unio je promjene i kad su u pitanju vjenčanja i svadbene svetkovine, a jedna od značajnijih promijena odnosi se i na odabir dana na koji će se izreći sudbonosno “da”.

Na “najvažniji dan u životu” sada se više gleda kao na priliku za opušten provod, iza kojeg bi trebao ostati jedan dan za odmor, pa se današnja vjenčanja uglavnom održavaju subotom no, u poslijednje vrijeme sve su češća i petkom, a rjeđe i nedjeljom.

Poput engleske tradicije koja drži da je “najbolji dan” za vjenčanje srijeda i slavonska je tradicija taj dan smatrala sretnim danom u tjednu, pa je upravo srijeda bila rezervirana za vjenčanje, iako je cijela svadbena svetkovina započinjala ponedjeljkom, a završavala u nedjelju.

No, do 17. stoljeća nedjelja je bila najpopularniji dan za vjenčanje jer je većina radnih ljudi jedino tada bila slobodna, ali se ta tradicija polako izgubila uvođenjem radnog tjedna od ponedjeljka do subote. Ipak mogućnost sklapanja braka nedjeljom, bilo da je riječ o građanskom ili vjerskom, ostala je otvorena sve do danas premda ju malo tko koristi.

– Nedjeljna vjenčanja još uvijek su rijetka, ali i na taj dan se brak može sklopiti u građanskom obliku pred matičarem u županijskoj vijećnici, kao bilo koji drugi dan i za to se ne naplaćuje nikakav dodatan iznos – ističu iz Upravnog odjela za opću upravu osječko-baranjske županije.

Dodaju kako s tom mogućnošću većina mladenaca nije upoznata, no nedjelja kao dan vjenčanja “otpada” uglavnom zbog svadbenog veselja jer uzvanicima ne preostaje slobodan dan za odmor.

No, na neuobičajeno nedjeljno vjenčanje odlučili su se Jelena Pešo i Ali Iseni iz osječkog prigradskog naselja Višnjevac.

– Premda smo već deset godina zajedno, sada smo morali požuriti s vjenčanjem jer očekujemo prinovu, malu djevojčicu, u siječnju iduće godine. Kad smo gledali slobodne termine za vjenčanje, najprikladnija nam se učinila nedjelja, 31. listopad, baš zbog toga što je slijedeći dan Blagdan Svih svetih i neradni je dan. Naime, vodimo obiteljsku tvrtku i kako imamo prijateljski, gotovo obiteljski odnos s našim djelatnicima, želja nam je bila da svi oni budu nazočni svadbenom veselju, a to ne bi mogli ako je naš fast food otvoren. A s obzirom da je bio blagdan, stigli su se i odmoriti – veselo su pojasnili supružnici Iseni.

– Ujedno su članovi obitelji iz inozemstva pristigli kako bi obišli počivališta svojih najmilijih, pa je to onda bila šansa za “spojiti sve” jer treba uzeti u obzir i putovanja i dolaske s obzirom na epidemiološku situaciju, ne samo u Hrvatskoj već i drugim zemljama u okruženju – dodao je mladi bračni par koji je očito sve uzeo u obzir prilikom odabira termina.

Kažu kako u organizaciji nedjeljnog vjenčanja i svadbenog veselja razlike gotovo da i nema u odnosu na neki drugi dan u tjednu, no ono ipak postavlja neke dodatne zahtjeve.

– Problem je što nedjeljom ne rade frizerski saloni i saloni za uljepšavanje pa se za šminkanje i frizuru morate snalaziti u “kućnoj radinosti”. Malo je problem bio i s cvijećem za kojim je izuzetna potražnja u vrijeme Svih svetih i su svi cvjećari u pripremama aranžmana. No, naša cvjećarica s kojom smo u dobrim odnosima, izašla nam je u susret i raskošnom dekoracijom upotpunila je cjelokupni izgled i dojam vjenčanja – zadovoljno je istaknula mladenka.

Bez obzira na to koji dan je mladencima najprihvatljiviji, sudbonosno “da” sve se manje izgovara.

U odnosu na prethodne dvije godine osjetan je blagi pad vjenčanja, ističu iz osječkog matičnog ureda.

– U prvih 6 mjeseci točnije do 30. lipnja 2021. ukupno je bilo 204 sklopljena braka, od toga u građanskom obliku 155, a u vjerskom 49, dok je u godini kada nije bilo pandemije (2019.) sklopljeno ukupno 595 brakova, od toga u građanskom obliku 315, a u vjerskom 280. Znači općenito su vjenčanja u blagom padu – zaključuju u Upravnom odjelu za opću upravu Osječko-baranjske županije, naglašavajući kako ni s obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, gužvi i čekanja na vjenčanja nema.

