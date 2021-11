FOTO Tri eurogola Pranjića za pobjedu Bjelovara protiv Papuka: Sudac Horvat ‘izludio’ Orahovčane i podijelio im tri crvena kartona

- PROMO -

U Orahovici je, po teškom terenu i još težem, kišovitom vremenu, odigrana zaostala utakmica 14. prvenstvenog kola 3. HNL Sjever između domaćeg Papuka i Bjelovara. Završilo je 4:3 u korist gostiju uz čak tri crvena kartona igrača Papuka i tri nevjerojatna pogotka Bjelovara kava se zabijaju jednom u 100 godina. No, krenimo redom.

Prva lopta u Mahačekovoj mreži završila je već u 6. minuti. Papuk je izgubio jednu loptu na sredini terena, uslijedila je odlična prizemna lopta koju prihvaća Kočiš, bježi Vratkoviću i mirno poentira pored nemoćnog Mahačeka. No, vrlo brzo Papuk se probudio i u samo dvije minute okrenuo rezultat u svoj korist. U 14. minuti probio je sredinu Marin Čavić, gurnuo loptu za prvog Papukovog strijelca Miroslava Rukavinu koji se sjurio prema vratima i pogodio pokraj Gavranovića, a u 16. minuti već je 2:1. Scenarij gotovo isti, samo je ovog puta probio sredinu Zdelar, gurnuo kroz ‘srce’ obrane gostiju Rukavini koji ponovno matira Gavranovića.

Kada se činilo da Papuk ima sve u svojim rukama, nevjerojatno je dva puta pogodio Jakov Pranjić. Oba puta bilo je riječ o prekidu, u 18. minuti nakon udarca iz kuta obrana Papuka je odbila loptu, ali samo na nogu Pranjiću na nekih dvadesetak metara koji puca i skida ‘paučinu’ iz lijevih Mahačekovih ‘rašlji’. U 26. slobodan udarac za goste, ponovno obrana domaćih odbija loptu, opet je tu Pranjić, slijedi udarac i ovog je puta ‘pala’ ‘paučina’ iz desnih rašlji – 2:3.

S ovim se rezultatom otišlo na odmor, a u drugi dio bolje ulazi Papuk i vrlo brzo poravnava već u 49. minuti. Desnu stranu je probio odlični Marin Zdelar, ubacuje u peterac gostiju gdje skače jedan od najmanjih igrača, Papukov David Podboj i šalje glavom loptu u nebranjeni dio Gavranovićeve mreže – 3:3.

U 57. minuti za Bjelovar se ponovno ‘ukazao’ Pranjić. Ubačenu loptu s lijeve strane zahvatio je volejom koji se od prečke u samom gornjem lijevom kutu odbija u mrežu. Tri eurogola Jakova Pranjića kakvi se na viđaju svaki dan. Papuk je nešto pokušavao do kraja susreta, no sve što se pokušalo spriječio je sudac Jasmin Horvat iz Varaždina koji je nakon odlično odsuđenog prvog dijela susreta, u drugom potpuno promijenio kriterij na stranu gostiju.

Papuk je radio veliki pritisak, momčad Martina Majdenića nije dala Bjelovaru da ‘diše’, zicer je promašio Miroslav Rukavina, Vratković za malo promašio iz slobodnog udarca pa je Rafael Podboj srušen od dvojice igrača u kaznenom prostoru, sudac je samo odmahnuo rukom. Suđenje Horvata izludilo je domaće igrače, posebno u sudačkoj nadoknadi. Igrala se treća minuta dodatka kad je Marin Zdelar po tko zna koji put ‘ispremiješao’ sredinu gostiju, gurnuo si loptu ispred sebe i krenuo klizećim startom kako bi ju sačuvao, no igrač Bjelovara Renić ‘krvnički’ ulazi u Zdelara s dvije noge u gležanj, očiti prekršaj s namjerom i za crveni karton, no Horvat pokazuje samo žuti što je vidno ozlijeđenog Zdelara iznerviralo, koji se nekako digao i odgurnuo Renića, a Horvat mu pokazuje drugi žuti i crveni. Zdelar potom uz jauke i suze napušta teren i samo pukom srećom nije prošao s prijelomom noge.

Tu je bio kraj svakog nogometa u ovoj utakmici, nikome više nije bilo do igre, a Horvat je uspio podijeliti još dva crvena kartona Papukovim igračima. Prvi potpuno opravdano jer je Ivan Jelenčić koji je već imao karton, zakačio suparnika s leđa, a drugi je pokazan poslije utakmice. Naime pri odlasku u svlačionicu Miroslav Rukavina je prišao sucima i pitao za neke njihove odluke.

-Prišao sam sucu i pitao zašto nije pokazao crveni na Zdelaru, dobio sam ono standardno ‘makni se’, probao sam još jednom i opet nisam dobio odgovor. Gurnuo sam mu lagano loptu iz ruke na pod i odjednom crveni u zraku – priča Miroslav Rukavina.

Završilo je s tih 3:4, a treba naglasit i to da je Marin Zdelar jedva došao do svlačionice i informacije nakon nekoliko sati govore da na kraju ipak neće biti, na sreću, teže ozljede.

-Bila je to dinamična utakmica, mi smo napravili puno grešaka u obrani i oni su zabili tri eurogola što im je donijelo pobjedu. Ključna stvar je neigranje Stipe Čavića i Petra Špoljarića koji su nepravedno isključeni u Murskom Središću. Suđenje neću komentirati jer ne vrijedi, opet su nam umalo slomili igrača i nikom ništa. No, kukati nećemo, od srca čestitam ovim momcima na vrhunskoj polusezoni i žao mi je samo što su tako pošteni i hrabri momci tako tretirani, definitivno to nisu zaslužili – rekao je Majdenić te kao igrača utakmice označio Miroslava Rukavinu:

-Miroslav Rukavina je definitivno najjači i najbolji napadač lige. ‘Ubio’ je svaku obranu protiv koje je igrao, a treba reći da zbog posla nije prošao pripreme uoči sezone. On je istinski doktor nogometa, to što taj dečko radi je nevjerojatno, bio je i ozlijeđen, ali sve je izdržao i među prva tri strijelca je lige. U ovoj utakmici je zabio dva pogotka, lomio suparničku obranu i definitivno je zaslužio ovaj epitet – zaključio je Majdenić.

Papuk – Bjelovar 3:4

Najbolji u redovima Papuka: Miroslav Rukavina

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)