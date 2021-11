Hitan apel Crvenog kiža: Zalihe krvi kritično su niske, privremeno odgođene operacije

Hrvatski crveni križ poslao je hitni apel za dobrovoljno davanje krvi te pozivaju darivatelje svih krvnih grupa da daju krv.

Tako će se na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek, akcija održati u četvrtak, 11. studenog, od 7.30 do 19.30, u petak, 12. studenog, od 7.30 do 19.30 sati te u subotu, 13. studenog, od 7.30 do 15.30 sati.

Također, u utorak, 16. studenog, akcija darivanja krvi održat će se i u Virovitici u prostorijama Gradskog društva crvenog križa od 9 do 12.30 sati te u Crvenom križu u Zdencima od 16 do 19 sati. Nadalje, u subotu, 20. studenog akcija će se održati i u Orahovici u prostorijama Crvenog križa od 9 do 15 sati.

Trenutne zalihe krvnih pripravaka grupe O+, A+ i B+ dosegnule su kritičnu razinu pa su privremeno odgođene nekolicine elektivnih operativnih zahvata pacijenata s navedenim krvnim grupama.

