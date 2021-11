HRL U-16 Podravka se ”provukla” i slavila s pogotkom razlike: Lavice u drugom susretu uvjerljive protiv Požege

Proteklog vikenda na rasporedu su bili susreti 1. HRL U-16 za rukometašice, a u sklopu 2. kola Regije 2 Lavice su u Koprivnici odigrale dvije utakmice, protiv Požege i Podravke Vegete.

Kako su izvjestili iz 1234 Virovitice, protiv Podravke ih je u prvoj utakmici dočekalo veliko razočaranje na svim poljima, osim u igri Lavica koje su susret odradile srčano i borbeno, no na žalost presudilo je nešto drugo osim igre te je samim time upisan poraz s pogotkom zaostatka. Gubile su virovitičke rukometašice u ovom dvoboju sve do 17. minute, a tada predvođene Dorom Koprek, koja je u ovom dvoboju bila najefikasnija s 10 pogodaka, dolaze do prednosti koju su zadržale do odlaska na odmor (11:9). Nekoliko “pogrešaka” u nastavku utakmice iskoristile su Podravkašice te dolaze do novog vodstva u 40. minuti (14:13) koje su uspjele zadržati do kraja i upisati pobjedu rezultatom 18:17.

1234 VIROVITICA: Ela Hajmaši, Lorena Ariana Volenik, Dora Koprek 10, Jelena Pratljačić 1, Evelin Grubić, Nea Kovač 1, Elena Glavica, Klara Crnoja 5, Una Velić, Darma Rončević, Lana Čor, trener: Darko Grdić.

1234 Virovitica je u dvoboju protiv Požege dominirala u svim segmentima igre što se u konačnici osjetilo i na rezultatu. Lavice su prvi pogodak primile tek u 14. minuti, a već tada razlika je iznosila +12. Do kraja susreta virovitičke rukometašice primile su samo tri pogotka, postigle čak 30, a završni rezultat glasio je 43:4. I u ovom dvoboju najefikasnija je bila Dora Koprek s 11, dok je jedan zgoditak manje upisala Darma Rončević.

1234 VIROVITICA: Ela Hajmaši, Lorena Ariana Volenik, Dora Koprek 11, Jelena Pratljačić 4, Darma Rončević 10, Evelin Grubić 2, Nea Kovač 2, Klara Crnoja 3, Lana Čor, Una Velić 6, Elena Glavica 5, trener: Darko Grdić.

(www.icv.hr, mra, foto: 1234 Virovitica)