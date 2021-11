Ivka i Franjo Abramović iz Turnašice proslavili pola stoljeća ljubavi i razumijevanja

- PROMO -

Još jedan primjer prave ljubavi s našeg područja, dolazi iz Turnašice. Ondje su naime, u subotu, 27. studenog, supružnici Franjo i Ivka Abramović proslavili 50 godina braka. Oboje dolaze iz skromnih obitelji, i oduvijek su vrijedni i radišni. Upoznali su se u Turnašici na zabavi.

– Ja sam njoj prvi prišao, ali vidio sam da me stalno pogledava. Kada sam otišao sa nekom drugom curom vidio sam da joj nije bilo drago te sam se vratio njoj jer sam znao da je ona ta prava. Moji roditelji su bili malo skeptični po pitanju nas, ali ja sam znao da je ona prava i nisam posustao – s osmijehom se prisjetio Franjo Abramović susreta s Ivkom.

U vezi su proveli šest godina prije nego su stali pred oltar i obećali jednom drugome da će se poštovati i voljeti u dobru i zlu. Vjenčali su se na današnji dan, 29. studenog, prije 50 godina u Turnašici gdje i danas žive.

– Prije vjenčanja je on otišao u vojsku, pa smo se vjenčali tek kada se vratio. Nekada su svatovi trajali po tri dana, ali u kući jer nije bilo restorana. Zvala se samo najuža obitelj, prijatelji, kumovi, ništa preveliko. Tada sam ja imala 19, a on 20 godina – kaže Ivka Abramović.

Cijeli život bavili su se poljoprivredom, a najviše duhanom. Sve su radili zajedno i uvijek su bili potpora jedan drugom.

– Cijeli život radimo u poljoprivredi i cijelo to vrijeme jedan drugoga podupiremo. Nekad je bilo lijepo, nekad nije, ali da nije bilo podrške i razumijevanja ne bi od toga ništa bilo. Kao i u svakom braku trzavica je bilo, no to se riješilo. Možda je bilo više onih dana kada je bilo teško, ali uspjeli smo – priča nam Franjo.

– Nije bilo svega i svačega i nije se moglo do nekih stvari kao danas. Nekada se za neke stvari trebalo izboriti i puno raditi da bi danas naša djeca imala to što imaju i sada je i njima i nama lakše. Sve smo od početka gurali, kako se kaže, ali hvala Bogu dosta toga smo i stekli i uspjeli smo prevladati sve nedaće. Da nije bilo skladnog života ne bi ni doživjeli ovoliko godina braka – nadovezuje se Ivka te ističe kako je sada samo bitno zdravlje, a da će sve ostalo doći.

Ljubav, poštovanje, strpljenje i kompromisa samo su djelić onoga što ovaj bračni par navodi kao temelje za dobar i dug brak.

– Najviše čega treba u braku je razumijevanje. Nismo bili idealni ni ona, ni ja, ali treba znati to uskladiti i ipak nekad znati i popustiti u nekim stvari. Također je bitan i taj sklad. Danas mladi parovi su par godina skupa, ožene se i brzo se taj brak raspadne. Ako se volite onda se volite, ne može uvijek jedna strana biti u pravu, a druga ne. Zato je ta tolerancija, razumijevanje i sklad ono najvažnije – ističe Franjo.

– Važna je i podrška. Da smo se stalno svađali ne bi danas slavili s obitelji i prijateljima. Zato ne treba gledati baš na sve, uvijek treba biti i popustljiv i naći taj neki balans sa supružnikom – poručuje, zajedno sa suprugom, Ivka.

U 50 godina braka podigli su dvoje djece, sina i kćer, koji su im podarili petero unučadi, a i ponosni su pradjed i prabaka jednog praunuka. Imali su u braku i veselja i tuge, ali i mnogo poštovanja i ljubavi prema jednom drugome. Proslavu i pravo iznenađenje pripremila su im djeca, pa su, kako i zaslužuju, u krugu obitelji, prijatelja i kumova proslavili 50 godina braka ispunjenih ljubavlju i strpljenjem.

– Mi smo mislili proslaviti samo u krugu obitelji kod kuće, no evo djeca su nam pripremila iznenađenje i stvarno je lijepo što smo svi na okupu iako je takvo teško vrijeme – ističe Ivka.

– Zadovoljni smo i sretni što smo svi ovdje skupa i što smo proslavili ovih 50 godina onako kako treba – potvrdio je njezin supružnik Franjo.

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan)