Loše navike s kojima skraćujete vijek svom limenom ljubimcu: Evo i savjeta kako to spriječiti

Ovo je nekoliko loših navika s kojima brže “trošite” vaše vozilo, ali i savjeta kako to spriječiti.

Vožnja na rezervi

Jako loša navika kojom se dovodite u situaciju da ćete prije ili kasnije, ostati na cesti bez goriva. Osim toga, takva vožnja dugoročno je štetna za vaš automobil iz još nekoliko razloga. Na dnu rezervoara nakuplja se nečistoća iz goriva pa kada su količine pri dnu, pumpa za gorivo će usisati hrpu tih nečistoća i to će dovesti do smanjenja vijeka trajanja katalizatora, a može oštetiti pumpu goriva te rezultirati kvarom na motoru.

Osim toga, gorivo služi i za hlađenje sustava goriva i vožnja na rezervi povećava šansu da će doći do pregrijavanja i drugih kvarova. Prema tome, čim primijetite da ste ostali na jednoj četvrtini spremnika, vrijeme je da se zaputite prema benzinskoj postaji.

Greške prilikom izmjene brzina

Jedna od najčešćih greški koje vozači rade tijekom vožnje jest odmaranje noge na papučici spojke. Svi to ponekad radimo, ali riječ je o doista lošoj praksi kojom štetite i svojem automobilu pa samim time i svojem novčaniku. Prije izmjene brzine uvijek do kraja pritisnite papučicu spojke i čim promijenite brzinu, otpustite je do kraja i maknite nogu. To je jedini ispravan način mijenjanja brzine, a sve ostalo su loše navike koje prekomjerno troše lamelu i ostale dijelove kvačila.

Ne manje važno, prilikom vožnje unatrag, uvijek zaustavite automobil prije nego što promijenite brzinu i ponovno krenete naprijed.

Prebrzi prelazak po uspornicima

Ležeći policajci ili uspornici postavljeni su ispred pješačkih zona, ispred škola, bolnica i sličnih javnih ustanova s namjerom da učine baš to što im samo ime kaže – da vas uspore. Prelazak preko njih u brzini od 30km/h i više neugodan je za putnike i za sam automobil. Prilikom prelaska preko ležećeg policajca kotači gube doticaj s kolnikom, dolazi do neravnomjernog opterećenja amortizera, potencijalnih oštećenja i na drugim dijelovima ovjesa i izložiti vas nepotrebnih troškovima.

Stoga prilikom prelaska preko ležećeg policajca unaprijed prilagodite brzinu, po potrebi prikočite i pustite kočnicu neposredno prije prelaska jer će tako vozilo najbolje amortizirati udarac.

Noga na kočnici

Ako ste redovni sudionik gradskog prometa pa vam je kreni stani vožnja nezaobilazan dio svakodnevice, lako će vam se dogoditi da vam je noga stalno na kočnici. No, neumjereno i naglo kočenje dovodi do pojačanog trošenja pakni odnosno kočionih obloga, a takav stil vožnje uzrokuje i osjetno veću potrošnju goriva potrebnu za ponovno pokretanje motora.

Kako biste izbjegli prijevremene odlaske na benzinsku postaju i/ili mehaničaru, nastojte voziti ujednačenom brzinom, držite razmak, pratite promet i semafore i prije zaustavljanja dignite nogu s papučice gasa i pustite da automobil sam uspori.

Odgađanje redovnih servisa

Ako sve radi, nema potrebe za popravke, zar ne? Ne. Sve što se koristi, to se i troši, pa redovni servisi nisu zamišljeni kao bespotrebni trošak nego kao nužna provjera da je s automobilom sve u redu, da se potrošeni dijelovi na vrijeme zamijene i samim time, da se spriječe oštećenja na drugim dijelovima vozila.

Tu prvenstveno mislimo na provjeru i izmjenu filtera i ulja motora koje nam je važno za podmazivanje i kvalitetan dugovječan rad motora. Pod redovno održavanje spada i zamjena filtera zraka koji pročišćuje zrak potreban za paljenje motora od prljavštine i nečistoća, jer ne želimo da nam te nečistoće ulaze u motor.

Isto vrijedi i za filter goriva, u okviru redovnog servisa potrebno je zamijeniti filter kabine koji se brine o čistoći zraka kojeg udišemo dok se vozimo.

U redovno održavanje uključena je zamjena ulja u kočnicama, još jedan element važan za sigurnu i bezbrižnu vožnju – piše specijali.rtl.hr

(rtl.hr)