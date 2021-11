NIŠTA IM NIJE SVETO Nepoznati počinitelji oskvrnuli desetak grobova u Starom Gracu

- PROMO -

Nepoznati počinitelji oskvrnuli su prije nekoliko dana grobove desetak pokojnika na mjesnom groblju u Starom Gracu nedaleko od Pitomače.

Na meti vandala kojima ništa nije sveto, pa ni mir pokojnika, našle su se “bolje” grobnice, pokazuje ovaj morbidan slučaj.

-O tome da je na grobu naše bake Ivke i djeda Luke Jankovića pomaknuta ploča, javila nam je poznanica i pitala radimo li što na grobnici, budući da je otvorena. Inače je grobnica novija. Bili smo začuđeni i tužni što je nekome uopće palo na pamet pomicati ploču nečijeg groba, da ni pokojni danas više nemaju svoj mir – ispričao nam je Ivica Erdelji.

Kaže kako je moguće da je u ovom slučaju riječ o dva scenarija.

-Kako su ploče teške, trebalo je bar dvoje ljudi da ih pomaknu. Možda su neki dečki malo popili pa su mislili da će to biti zabavno, igra na groblju. A možda je netko tražio zlato ili druge predmete. Ima toga, nažalost, po grobljima u Hrvatskoj. Naša grobnica nije do kraja ispunjena zemljom, ima nešto prostora od ploče do zemlje i samog lijesa. Ne znamo je li netko pokušao baš ući unutra i potražiti što mu treba. Znamo samo da ovo nije ni smiješno, ni zabavno, već strašno – kaže naš sugovornik.

Poput njihove obiteljske grobnice, još je drugih grobova otvoreno i ploče su ostavljene pomaknute.

Kako se u blizini groblja nalaze prostorije mjesnog nogometnog kluba, a i one su se nedavno našle na meti vandala (u prostorije je provaljeno, porazbijana su stakla na vratima i prozorima, a dio inventara uništen), treba vidjeti jesu li ova dva slučaja povezana.

Ujedno, kako je blagdan Svih svetih iza nas, pa većina ljudi rjeđe obilazi grobove svojih pokojnika, ostaje pitanje je li Stari Gradac jedino mjesto u kojem su vandali oskvrnuli grobove ili su slično izveli i na drugim mjesnim grobljima.

U svakom slučaju, ovakav čin ničime se ne može opravdati i za svaku je osudu.

(www.icv.hr, mlo, foto: snimili čitatelji)