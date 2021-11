Nova pobjeda ŽKK Virovitice Z-17 uz 42 koša Nike Kozlinger te 18 koševa i 30 skokova sestara Cindrić…

- PROMO -

Virovitičke košarkašice do 17 godina starosti vode veliku borbu za osvajanje medalje odnosno plasman među tri najbolje ekipe Prvenstva Regije Sjever. Na putu prema tom cilju ostvarena je vrlo važna pobjeda u Križevcima protiv vrlo dobrih košarkašica domaćeg Radnika.

Početak utakmice nije sugerirao takav epilog jer su domaće igračice povele 10:2. Trener Robert Fritz tada u igru uvodi Ivu Kurjančić te Martu Ledu Kalaš. Igra postaje protočnija što počinje otvarati više prostora Niki Kozlinger i Lani Cindrić te četvrtina završava u egalu 14:14.

U drugoj četvrtini budi se i Lucija Cindrić te sestre u duetu uspijevaju nadskakati više domaće igračice otvarajući priliku Niki Kozlinger da kroz brzu tranziciju dolazi do brojnih koševa. Sve to dovodi do +6 na poluvremenu za ekipu iz Virovitice.

Drugi dio krenuo je u istom smjeru, sestre Cindrić ‘nebesko’ su skakale, Marta Leda Kalaš podijelila tri lijepe asistencije, a ‘kilerica’ Nika Kozlinger nemilosrdno punila koš domaćih igračica. Sve to donijelo je značajnih 14 koševa prednosti početkom posljednje četvrtine.

U strijelce su se upisale i Martina Sabo i Lea Kozlinger. U međuvremenu su Marta Leda Kalaš, Lucija Cindrić i Iva Kurjančić dobile petu osobnu pogrešku što je malo ohrabrilo domaće igračice pa su pri kraju susreta ublažile poraz.

Nika Kozlinger postigla je 42 koša uz 3 asistencije te dva skoka i osvojene lopte. ‘Double double’ učinak još jednom je upisala Lucija Cindrić te uz 11 koševa uspješno skočila 15 puta i osvojila 4 lopte dok je sestra Lana postigla 8 koševa, također 15 puta uspješno skočila, ali dodala po 3 asistencije i osvojene lopte. Marta Leda Kalaš postigla je 5 koševa, osvojila 4 lopte, uspješno skočila 3 puta i isto toliko podijelila asistencija uz jednu blokadu. Martina Sabo postigla je 4 koša te dodala po skok, asistenciju i osvojenu loptu. U strijelce se upisala i Lea Kozlinger uz dva skoka i osvojenu loptu. Iva Kurjančić upisala je dva skoka te po dvije asistencije i osvojene lopte. Pri kraju utakmice svoje minute dobila je i Arijana Babić uspješno skočivši dva puta.

ŽKK Radnik Križevci – ŽKK Virovitica 65:72

ŽKK VIROVITICA: Nika Kozlinger 42, Lucija Cindrić 11, Lana Cindrić 8, Marta Leda Kalaš 5, Iva Kurjančić, Lea Kozlinger 2, Martina Sabo 4, Lana Ojurović, Antonija Benko, Terezija Benko, Nika Pavelić i Arijana Babić. Trener: Robert Fritz.

(ŽKK Virovitica)