OPĆINA PITOMAČA Donesene izmjene i dopune proračuna, promijenjen pravilnik o prvenstvu upisa djece u vrtić, kao i odluka o kratkoročnom zaduženju

Jučer (ponedjeljak) je u dvorani Doma kulture u Pitomači održana 5. sjednica Općinskog vijeća Pitomače pod presjedanjem Rikarda Bakana, a u nazočnosti načelnika Željka Grgačića te predsjednika Županijske skupštine Dinka Begovića.

Većina točaka dnevnog reda odnosila se na donošenje II. izmjena i dopuna proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu, kao i sve njezine korisnike proračuna (Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić).

– Došlo je do nekih korekcija u određenim stavkama što u plus, što u minus. S obzirom na dinamiku svih projekata koji se provode, došlo je do smanjenja proračuna za oko 10,5 milijuna kuna, a sve zbog toga što ove godine nije započela sanacija smetlišta Klisa. Naravno proračun je takav da ukoliko se neke stavke ne realiziraju unutar kalendarske godine, mora se to rebalansirati, a u ovom slučaju je to na minus. Na drugim stavkama unutar samog proračuna na nekima su povećana sredstva, na nekima smanjena, ali proračun je usklađen – objasnio je predsjednik Općinskog vijeća Rikard Bakan.

Uz to, za novog vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme imenovan je Marinko Barčan. Isto tako donesen je zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o IV. izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“, kao i donošenje odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić.

– Donesena je odluka o izmjeni Pravilnika o prvenstvu upisa djece u Dječji vrtić “Potočnica” gdje su se neki kriteriji morali uskladiti, a sve na inicijativu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i ravnateljice. Kriteriji za obitelji s troje ili više djece, gdje se za svako dijete bodovalo s 5 bodova, smanjilo se na 1 bod, a gdje su oba roditelja zaposlena povećan je broj bodova s 20 na 25 te ako je jedan roditelj zaposlen, onda on ostvaruje 10 bodova. Prema dosadašnjoj Odluci kod ostvarivanja prednosti dolazilo je do nelogičnosti, tako da smo izmjenom pokušali naći kvalitetnije rješenje – rekao je Bakan.

Također, vijećnici su donijeli odluku o kratkoročnom zaduživanju Općine.

– Vijeće je donijelo odluku o kratkoročnom zaduženju, odnosno revolving kreditu koji svaka lokalna samouprava ima pravo po Zakonu uzeti na 12 mjeseci da bi premostila jaz koji se događa zbog dinamike financiranja, odnosno sufinanciranja projekata. Općina trenutno provodi pet velikih projekata i s obzirom na dinamiku, financiramo ih kvartalno i onda moramo čekati mjesec, dva, a ponekad i duže na povrat sredstva. Da ne bismo zaustavili realizaciju tih projekata, donijeli smo odluku o zaduživanju. No, to ne znači da ćemo iskoristiti svih 4 milijuna kuna koji su ugovoreni s poslovnom bankom, nego ćemo koristiti onaj iznos koji će nam trenutno trebati da bismo pokrili likvidnost Općine – rekao je Bakan.

Na dnevnom redu našlo se i donošenje Programa o II. izmjeni i dopunama Programa korištenje sredstava socijalne skrbi na području općine, kao i donošenje Programa o II. izmjenama Programa gradnje i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine za 2021. godinu.

(www.icv.hr, ib)