Opet otvorena COVID-ambulanta u Osijeku: Vrhunac vala tek se očekuje, povećani bolnički kapaciteti

Od danas (ponedjeljak) je u Osijeku opet otvorena izdvojena ordinacija za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od koronavirusa, tzv. COVID-19 ambulanta.

Naime, sukladno uputi Ministarstva zdravstva kojom se zbog pogoršanja epidemiološke slike i znatnog povećanja broja oboljelih osoba koje se izravno javljaju u bolnice nalaže organiziranje rada “COVID-19 ambulanti”, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije organizirao je rad izdvojene ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom za zaraženost od koronavirusa na lokaciji Reisnerova 34b u Osijeku.

Radno vrijeme ordinacije je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, a utorakom i četvrtkom od 12 do 20 sati. Kontakt telefon ordinacije je 031-559-225, izvijestili su iz Stožera CZ Osječko-baranjske županije.

Načelnika Stožera Mato Lukić, naglasio je kako je proteklog vikenda prvom dozom cijepljeno 76 posto više građana nego prethodni tjedan.

– U petak je Nacionalni stožer odredio nove mjere i mislim da je i to jedan od razloga zašto su se ljudi odlučili cijepiti. No, građanima je upućen i apel od strane županijskog Stožera i osječkog KBC-a da pristupe cijepljenju kako bi se zdravstveni sustav rasteretio, a pacijenti koji ne boluju od korone mogli doći na liječenje. Još uvijek se primaju pacijenti koji su bili naručeni u fazi kad smo imali dvije do tri tisuće zaraženih, a tek nam slijedi ovaj val kada je bilo pet, šest, sedam tisuća, no vjerujem kako je sve organizirano i da će djelatnici bolnica izdržati pritisak- rekao je Lukić.

– Očekivali smo da će val slabiti, ali ovo nas je iznenadilo. Mi jesmo prošli tjedan povećali kapacitete kreveta, sa 130 na 150, trenutna je popunjenost do 60 posto, tako da još nije kritično. Imamo dovoljno kadrova. Napominjem da svakodnevno imamo 18 radilišta s općom anestezijom tako da sve ono što se odvija u KBC-u Osijek mimo epidemije se odrađuje. Ako bude epidemija išla prema većim brojkama morat ćemo reducirat operativni dio. Za sad radimo u punom pogonu- istaknuo je ravnatelj KBC-a Osijek Željko Zubčić dodavši kako bolnički djelatnici već godinu i pol rade pod epidemijom, te kako sustavne kontrole ne dozvoljavaju proboj virusa u bolnicu.

