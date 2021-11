POČELE ZORNICE Vjernici molitvom i misom započinju novi dan

- PROMO -

Vjernici diljem Hrvatske od jučer (ponedjeljak) svoj dan započinju molitvom na misama zornicama. U Virovitici, konkretno župi sv. Roka, to mogu učiniti na misama u 6 i 7 sati ujutro. Dvije umjesto jedne mise franjevci su i ovaj put organizirali kako bi vjernici misi mogli pristupiti sukladno epidemiološkim mjerama i izbjeći gužvu.

Kako kaže fra Bernard Barbarić, zbog aktualne situacije vezane uz velik broj oboljelih od koronavirusa i ovog adventa će izostati tradicionalno druženje nakon zornica, kada bi se vjernici okupili uz topli napitak i kratko podružili prije odlaska na posao ili druge obveze.

-Drago mi je što vjernici dolaze na zornice, osjeća se ta potreba kod ljudi da svoj dan započnu s Bogom, pogotovo sada, kada smo okruženi sa svim onim stvarima koje nas danas guše. Svi smo opterećeni samo informacijama o bolesti i problemima i mislim da nam svima treba malo Božjeg ‘zraka’ i Božje vedrine, da s njima započnemo dan i da imamo snage tu poruku zornica nositi sve do večeri. Ujedno, valja reći kako je naša, hrvatska posebnost upravo u tome što imamo zornice i što su pjevane mise, nešto što u drugim zemljama nije običaj, a što nas opet na poseban način povezuje i hrabri – rekao je fra Bernard Barbarić.

POTICAJNA RIJEČ

S njim se slaže i Ankica, koja na zornicu ide kad god stigne. Ističe kako joj lijepa riječ i pozitivna misao već na samom početku dana daje snagu za sve što ju taj dan čeka i skreće joj misli od drugih tema.

-Gdje god otvorim radio ili upalim televizor, novine, samo se bojim, samo su crne vijesti, strah, nesreće, stradanja. To nije dobro. Čovjek se pogubi. Kao da ništa više neće biti dobro. Radije ujutro dođem u crkvu, pomolim se, poslušam čitanja i propovijed. Svećenik nam uvijek nešto lijepo i poučno kaže, da ne gubimo nadu, da pomognemo jedni drugima, da nam neku utjehu, nešto konkretno za razmišljati. To je lijepa poruka, imamo osjećaj da i mi, mali ljudi, nešto možemo napraviti u ovom kaosu. Ako ništa drugo ne mogu napraviti, na misi se Bogu lijepo pomolim za sve bolesne i stare, same, za sve one koji nemaju nikog da ih čuva, da ih nije toliko strah i da znaju da je Bog uz njih – poručuje Ankica.

Iako je tijekom ovog adventa bila planirana veća duhovna obnova, ona se ipak, zbog epidemiološke situacije, neće održati. Virovitički franjevci redovne aktivnosti u prosincu također prilagođavaju aktualnom stanju zbog koronavirusa, pa mole sve vjernike da svoje bolesnike, koje je potrebno ispovjediti prije blagdana kod kuće što prije najave u župnom uredu.

Na upit što je s tradicionalnim blagoslovom obitelji, fra Bernard Barbarić kaže kako je planiran za 27. prosinca i da se i za njega obavezno prijaviti.

-I ove godine doći ćemo u blagoslov isključivo obiteljima koje se prijave, budući da je tako najsigurnije za sve. Molim vjernike da se to četvrte nedjelje Došašća za blagoslov obitelji prijave putem listića u crkvi, pozivom na župni ured u radno vrijeme ili putem naše e-pošte (zupasvetogaroka@gmail.com) – zamolio je župnik fra Bernard Barbarić.

(www.icv.hr, mlo, foto: M. Rođak)