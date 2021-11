Ravnatelj OB Virovitica Dinko Blažević: Raste nam broj hospitaliziranih, no usprkos tome radimo normalno

Kako raste broj novozaraženih, raste i broj hospitaliziranih u Općoj bolnici Virovitica. Trenutno ih je 42 na COVID-odjelu. Najviše ih je bilo 22. prosinca prošle godine, kada je njih 60 bilo hospitalizirano.

– Broj hospitaliziranih raste, no usprkos tome mi u Općoj bolnici Virovitica, za sada, radimo normalno. Za razliku od prijašnjih „valova“, posebno se to odnosi na vrijeme kada nije bilo cjepiva, tada smo znali imati i velik broj zdravstvenih djelatnika i osoblja inficirano koronavirusom. Broj je, na dnevnoj razini, znao dosezati i do gotovo 60 djelatnika, inficiranih ili u samoizolaciji. S obzirom na veliku procijepljenost naših djelatnika, trenutno bilježimo samo osmero zaraženih koronavirusom i to s blagim simptomima. Cjepivo protiv COVIDA-19 je razlog tome i zato pozivam sve, koji to još nisu napravili, da se cijepe. Inače, od trenutno 42 hospitaliziranih, samo je desetak posto onih koji su cijepljeni, ali su oboljeli, no nisu u općem teškom stanju. Trenutno imamo petero pacijenata na respiratoru, jedan od njih je 72. godište – naglasio je ravnatelj Opće bolnice Virovitica Dinko Blažević.

Inače, rezultati najnovije studije Nacionalnog ureda za statistiku (ONS) Velike Britanije, kazuju kako je vjerojatnost da će necijepljeni ljudi umrijeti od posljedica COVIDA-19 32 puta veća u usporedbi s osobama cijepljenim dvjema dozama.

Rezultati su pokazali da je u razdoblju od 2. siječnja do 21. rujna ove godine stopa smrtnosti među necijepljenima iznosila 849,7 na 100.000 stanovnika, prenose engleski mediji.

Među cijepljenima s obje doze stopa je bila samo 26,2 na 100.000 ljudi, a za cijepljene jednom dozom stopa je iznosila 105,3, dodaje se.

– Ovo su zasad najbolji dostupni podaci o učinkovitosti cjepiva i sprečavanju najtežih ishoda COVIDA – rekao je dr. Peter English, bivši savjetnik u nacionalnom tijelu za kontrolu zaraznih bolesti.

Dodao je i da cjepiva nisu stopostotno učinkovita pa će se neki zaraziti ili umrijeti premda su se cijepili.

– No važna poruka koja proizlazi iz ovog istraživanje je da je cjepivo visoko učinkovito protiv smrtnog ishoda od COVIDA-19. Vjerojatnost da ćete umrijeti od posljedica COVIDA-19 je 32 puta manja ako ste cijepljeni, a i jedna doza pruža vam određenu razinu zaštitu, premda ne kao dvije – istaknuo je.

(vpz.hr, poslovni.hr)