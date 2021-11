Razvedravanje do kraja dana: Nakon kiše minusi, sutra ponegdje i -5°C, pripazite na poledicu

- PROMO -

Tijekom ponedjeljka očekujemo jačanje anticiklonalnog grebena sa sjeverozapada, što će donijeti prestanak oborina i razvedravanje do kraja dana. To će za posljedicu imati hladno jutro na području Virovitičko-podravske županije, ponegdje -5°C. Moguća je i poledica, stoga pripazite u prometu.

Do srijede suho i toplije, uz moguću maglu. Tijekom četvrtka nova oborinska epizoda. Padat će uglavnom kiša. Na visinama iznad 800 metara nadmorske visine do kraja četvrtka, te u noći s četvrtka na petak moguć je snijeg, no bez formiranja snježnog pokrivača.

U tjednu koji dolazi na vidiku je snijeg i to ne samo u gorju. Zima nam polako, ali sigurno dolazi. Klimatološki počinje u srijedu, 1. prosinca.

