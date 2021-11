Sa svojom „Gin kućicom“, gin ekspert Dejan Herceg u vaše najvažnije događaje unosi dašak glamura

Ono što smo prije imali priliku vidjeti samo u Zagrebu ili nekim drugim velikim gradovima, sada u obliku male drvene kućice pomno uređene Hendricksovim detaljima, sve to dolazi k nama. Nakon što je svojim zavidnim znanjem iz svijeta ugostiteljstava već bezbroj puta u Viroviticu „donio“ Zagreb i to u svom sada već poznatom lokalu na virovitičkoj šetnici Chocolate cafeu, odlučio je otići korak dalje. Iza njega su godine i godine rada u ugostiteljstvu, brojne edukacije i tečajevi, a onda i nagrada u obliku pobjede na “bcb” izazovu za barmene održanom u zagrebačkom baru “A most unusual garden“ koji je upravo poslužio kao inspiracija ovom virovitičkom majstoru koktela.

Svojom upornošću, znanjem, maštom i kreativnošću osvojio je njihovo povjerenje te nastavio surađivati s istima iz čega se izrodila „Gin kućica“ koju od sada osim na gin weekend-ima u Zagrebu imate priliku vidjeti na događaju koji sami poželite. Spoj najboljih sastojaka poput Botanica začina i elegantnih kockica leda daju posebnu notu i vizualnu ljepotu svakoj čaši, a kada se tome doda dugogodišnje iskustvo barmena, ne očekujte ništa manje od savršenstva.

Javite se na broj telefona 091 152 8281 ili putem mail adrese dherceg021@gmail.com i učinite da vaša vjenčanja, rođendani, djevojačke i brojni drugi eventi zrače savršenstvom!

(promo)