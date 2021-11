Tambure Siniše Abičića iz Šaptinovaca u općini Đurđenovac sviraju se u cijelom svijetu

- Advertisement -

Naselje Šaptinovci u općini Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji dobro je znano po vrijednim ljudima koji se uglavnom bave poljoprivredom te po lokalnom nogometnom klubu „Iskrica“ koji se natječe u 2. županijskoj ligi. No po tome je ovo naselje poznato uglavnom u našičkom kraju, ali postoji netko zbog koga su Šaptinovci poznati diljem cijelog svijeta – riječ je 43-godišnjem glazbalaru za trzalačke instrumente Siniši Abičiću. Njegova su tamburaška glazbala poznata u Hrvatskoj, ali i „ostatku“ svijeta, svugdje gdje postoje ljudi koji vole zvuk tamburice.

Siniša je dobro poznat na širem Slavonskom području jer njegovo umijeće izrade tamburaških glazbala, te njegova svestranost i dobra duša ne poznaje granice, a sveprisutan je na većini događaja koji u uključuju druženje uz pjesmu, delicije s ražnja ili iz kotlića i naravno dobru kapljicu.

Mi ga doduše nismo prije upoznali, ali kaže se „nikad nije kasno za dobru stvar“ i tako, jednog jutra u studenom kada se cijela Slavonija „obukla“ u gustu maglu, posjetili smo tog priznatog majstora.

Dočekali su nas on i njegov sin Luka koji je uz svog oca zavolio težak, ali i lijep posao izrade i popravaka tamburaških glazbala.

– Ponosim se što se moj sin ozbiljno prihvatio dlijeta i kliješta, jer sam uistinu ne bih mogao realizirati sve narudžbe, a tu je i moja supruga Ivana koja ravnopravno sudjeluje u ovom obiteljskom poslu koji smo započeli 2009. godine – odmah na početku nam je rekao majstor glazbalar Siniša Abičić u čijoj radionici uistinu nastaju čuda. Pa tako u jednom redu stoji čitav štos primova, u drugom bugarije koje još nazivaju i kontra i beglajt, a posebno mjesto u radionici zauzimaju i najveći iz porodice tambura, berde iliti bajsovi.

– Zadovoljstvo mi je reći da su moji tamburaški instrumenti u cijelom svijetu. Ima ih po cijeloj Europi, posebice tamo gdje žive naši ljudi, odnosno u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Mađarskoj, ali i u Srbiji, BiH, Sloveniji, Makedoniji, pa čak i u Skandinavskim zemljama. Da tambura ne poznaje granice govori podatak da većina mojih glazbala odlazi za Kanadu i Australiju, a ima ih i u SAD, pa čak i na Novom Zelandu – pohvalio se Siniša, a mi jako dobro znamo da se „dobar glas (zvuk) daleko čuje“, pa tako i u slučaju tambura Abičić. No svaka priča ima i svoj početak, pa smo zamolili Sinišu da nam ukratko ispriča kako je do svega toga došlo.

– Početak uopće nije ličio na moje kasnije opredjeljenje. Naime nakon osnovne škole, završio sam srednju školu smjer automehaničar, no posla u tom fahu nije bilo, pa sam nastavio raditi po pilanama gdje sam se maksimalno zainteresirao za drvo i njegovu obradu. Ne znam zašto je to tako, ali mislim da sam upravo tad otkrio ono za što sam stvoren raditi, a svoje znanje dodatno sam utvrdio i radeći u stolarskim radionicama. Uglavnom se to radilo o izradi namještaja i sličnog, no radeći taj posao gdje se barata s teškim drvenim elementima, kao i prije tog radom u pilanama, obolio sam od diskus hernije kralježnice i za mene je priča o dizanju teškog materijala završila te sam morao krenuti s nečim drugim, ali da se ne odvojim od onog što najviše volim – rada s drvetom – priča nam Siniša i dodaje da tada nije bilo nimalo lako.

– Kako sam ostao bez posla počeli su i financijski problemi. Da bi se nekako izvukao iz krize počeo sam izrađivati razne drvene suvenire, te na taj način nekako preživljavao. Mozgao sam i mozgao i u stilu profesora Baltazara došao i do „eureke“. Odlučio sam se na izradu tamburaških glazbala, što na neki način nije čudno jer bavim se glazbom, a i svirao sam berdu i bugariju u tamburaškim sastavima i ovdje i u Zagrebu gdje sam išao u školu i služio vojsku. Početak je bio u grupi „Legende“ iz Đurđenovca, a nakon toga i u poznatijem sastavu iz Đakova „Slavonska duša“ – prisjetio se svojih početaka Siniša, koji se da bi izrađivao i popravljao glazbene instrumente, trebao prekvalificirati i obučavati za svoju buduću profesiju i titulu „glazbalar“, što je naravno i učinio.

– Nije mi bilo lako sa 30 i nešto godina ponovo se vratiti u školu, no nije bilo druge. Potrebnu drvodjeljsku školu završio sam u Zagrebu, nakon toga ostvario pravo na titulu majstora glazbalara, a ima nas tek nekoliko u Hrvatskoj. S ovim poslom krenuo sam 2009. godine, ispočetka polako, a kasnije kada sam stekao više iskustva u izradi tambura, ali i vođenju biznisa, krenulo je sve bolje i bolje, da bih sada došao do ovoga da pripadam najpoznatijim glazbalarima u Hrvatskoj i šire – rekao je Siniša, pa smo ga zamolili da nam kaže nešto i o samom postupku izrade tambura, onako da bi shvatili i mi laici.

– U prvom redu važan je odabir drveta, a ja najviše volim javor, smreku, ebanovinu i divlju krušku, sve ovisno o dijelu instrumenta kojeg izrađujem. Uglavnom mušterije dolaze do mene i kažu mi koji i kakav bi instrument, kakav ton da ima i slično. Važno je reći da kod mene nije potreban nikakav avans, odnosno nikakva obveza na kupnju. Ja ću instrument izraditi, mušterija će ga isprobati i u slučaju da joj odgovara i kupiti. Odmah mogu reći da je sve ono što sam izradio za prodaju i kupljeno. Osim toga, kod izrade nije važno samo to da tambura dobro zvuči i lijepo izgleda, nego da i dugo traje. Upravo tu dolazi na red znanje majstora koji će uložiti sve svoje znanje i ljubav prema tom poslu u izradu instrumenta i pri tom neće štedjeti na materijalu ili uzeti neki materijal koji ne odgovara svrsi. Na vlasniku ostaje da se nadalje brine o svom instrumentu. Po mogućnosti da je nakon svake upotrebe očisti i obriše, da redovno mijenja žice, da je po mogućnosti drži u namjenskom koferu ili futroli te u prostorijama u kojima ima od 45 do 55 posto vlage. Tad će nam tambura uvijek dobro štimati i duže trajati – educirao nas je majstor Siniša čije tambure sviraju mnogi glazbenici i grupe, poput grupe „Slavonia Band“, Cure iz centra“ i mnogih drugih.

– Ponekad kada se ovdje skupe mnogi tamburaši, ovo malo naselje Šaptinovci postane „centar tamburaškog svijeta“, a ne moram ni napominjati da mi telefon zvoni od jutra do sutra, te da put do moje radionice nađu i oni koji nikad prije nisu bili na ovom „dijelu svijeta“ – rekao nam je Siniša, a mi smo znali o čemu govori jer i mi smo morali paziti da ne profulamo skretanje za Šaptinovce u naselju Bokšić, također u općini Đurđenovac. No kod Siniše se smije kasniti, a može se doći i ranije jer on svakog jutra ustaje u 6 sati, popije prvu kavu i odlazi u radionicu ili u skladište drvne građe koju sam nabavlja jer u sebe je i najsigurniji.

– Drvo mora biti kvalitetno jer inače nema posla, a u mom slučaju drvo je kvalitetno i posla uistinu ima. Trudimo se realizirati sve narudžbe, a uspijemo izraditi oko stotinjak instrumenata godišnje, što bi bilo, jedan instrument u tri i pol dana. Ispočetka to nije bilo moguće, no s vremenom smo nabavili potrebne strojeve, a i ima nas više. Pri tom u prvom redu mislim na svog sina Luku koji je po profesiji stolar, no kao i mene, zanima ga izrada i popravak glazbala, pa vjerujem da će on jednog dana nastaviti gdje ja stanem, ali otići u tome i dalje nego ja. Najveća želja mi je da se obučava u talijanskoj pokrajini Lombardiji, točnije u gradu Cremoni koju svi znaju po izradi prvorazrednih gudačkih instrumenata, a odande su bili i najveći među najvećima, Antonio Stradivari, Nicolo Amati i Giuseppe Guarneri, čija gudačka glazbala još nisu nadmašena. No, vidjet ćemo kako će se odvijati situacija. Za sada je dobra, tamburice su još vrlo tražene, a nadam se da će tako ostati i dalje. Njihova cijena se kreće od nekoliko tisuća kuna do nekoliko desetaka tisuća kuna, ovisno što želite, a sve dodatno mogu stvoriti vješti prsti glazbenika i naravno ljubav prema ovom rodu instrumenata – rekao nam je Siniša koji osim svoje obitelji, svog posla i glazbe ima još jednu veliku strast, a to su putovanja i druženje uz fiš paprikaš.

– Volim putovati s obitelji no s obzirom da ponekad radim i cijeli tjedan svaki dan, to mi nije baš često dostupno, ali tu je moja druga strast – kuhanje i naravno konzumiranje fiš paprikaša. Ne moram ni napominjati da se miris mog fiša „osjeti“ i u Osijeku, Đakovu, Našicama, cijeloj Slavoniji, te da se vrlo brzo stvori dobro društvo, uglavnom tamburaša koji tu imaju priliku dobro pojesti i popiti, ali i razmijeniti svoja iskustva, ispričati poneku anegdotu iz svog života, ali i uhvatiti tambure u ruke, pa uz dobru pjesmu često dočekati i jutro, jer tako se to radi kod nas u Slavoniji – rekao nam je ovaj vedri slavonac i vrhunski majstor glazbalar Siniša Abičić.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)