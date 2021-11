Turnirom “Vrapčić” održanim u Virovitici završila Škola košarke ŽKK Virovitice koju su pohodile čak 43 djevojčice

- PROMO -

Kako je tradicionalno Škola košarke Ženskog košarkaškog kluba Virovitica završavala turnirom, tako je bilo i ove godine. Jedina promjena je bila u tome što je u Virovitici održan tradicionalni turnir “Vrapčić” koji organizira ŽKK Koprivnica. Naime zbog problema s COVID mjerama, dva kluba su se dogovorila da u određenoj mjeri podijele organizaciju turnira i na taj način produže tradiciju, ali i osiguraju završni turnir za virovitičku školu košarke.

Školu košarke ŽKK Virovitice ove godine pohodile su čak 43 djevojčice od kojih je na turniru nastupilo 35 djevojčica. Na ovaj način Ženski košarkaški klub Virovitica još jednom je pokazao veliku organiziranost kao i potvrdio činjenicu da se radi o klubu koji uz ŽKK Koprivnicu radi s najvećim brojem djece na području Regije Sjever, kao i jednim od najbrojnijih sportskih kolektiva u Virovitici.

Turnir je zbog COVID mjera održan u dva termina te su djevojčice do 9 godina starosti igrale od 9-12 sati dok su djevojčice do 11 godina starosti igrale od 13 do 16 sati. ŽKK Virovitica je za djevojčice osigurala lopte i majice kluba, a na turniru su dobile i zaslužene pehare i medalje za ostvaren uspjeh.

Cilj turnira prvenstveno je bio da sve djevojčice dobiju svoje prve minute na jednoj košarkaškoj utakmici. Samim tim u pojedinim trenucima nedostajalo je više uigranosti od onog što djevojčice pružaju na treninzima. Uzimajući u obzir činjenicu da je najveći broj njih prije mjesec ili dva po prvi put uhvatio loptu u ruke neke djevojčice su već sada pokazale izniman talent te će sasvim izgledno uskoro krenuti putem svojih starijih klupskih kolegica koje već nekoliko godina za redom igraju završnice Prvenstva Hrvatske.

Sve u svemu jedan prekrasan sportski događaj u kojem su uz pridražavnje COVID mjera uživali i roditelji zdušno i bučno navijajući za svoje male košarkašice.

Uz navedene medalje koje su osvojile sve djevojčice treba spomenuti i da je za najbolju igračicu turnira proglašena Virovitičanka Lavinija Subota koja je stisnula zube i hrabro odigrala utakmice unatoč činjenici da je prije neki dan nezgodno stala i malo iskrenula zglob. Iako je pehar ovaj put otišao u Lavinijine ruke stručni žiri ne bi pogriješio da je pehar otišao u ruke još nekih drugih djevojčica koje su također odlično odigrale današnje utakmice. Drugi najbolji strijelac turnira bila je Katarina Kanjka te joj je za nekoliko koševa izbjegao pehar za najboljeg strijelca turnira.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)