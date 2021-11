U Kladarama održano osmo po redu „Umrežavanje seoskih žena“: Još jednom prezentirana kultura izrade ručnog rada

U Društvenom domu u Kladarama, jučer (srijeda) je održano osmo po redu „Umrežavanje seoskih žena“, a sve u organizaciji udruge Čuvarica kulture baštine iz Kladara uz pokroviteljstvo Općine Pitomača i Turističke zajednice općine Pitomača.

Od tradicionalnog do modernog, od štirkanja do izrade hvatača snova, sve se to moglo vidjeti na jučerašnjem Umrežavanju seoskih žena. Na zadovoljstvo organizatora po prvi puta u Kladare je stigla i Udruga žena Gudovac koje su pokazale izradu tradicionalne čunčane čipke.

– Posebna nam je čast ugostiti Udrugu žena iz Gudovca koja je ovdje po prvi puta i koje su nam pokazale izradu čunčane čipke. Ova manifestacija je započela prije osam godina kroz projekt i bila je financirana prvenstveno od strane GTF-a. Nakon prestanka projekta u dogovoru sa sudionicima odlučili smo nastaviti sada već tradicionalno svake godine – rekla je predsjednica Čuvarica Majda Kodžaga.

Na ovoj zanimljivoj radionici i prezentaciji o kulturi izrade ručnog rada moglo se vidjeti i mlado i staro, a ono što ovo Umrežavanje žena čini posebno je kreativnost i prenošenje znanja i vještina ‘s koljena na koljeno’.

– Osim heklanja, štrikanja, šivanja, našivavanja koji su nam dobro poznati tu je bilo i pletenja košara, ukrašavanja tikvi, štirkanja, izrade cvjetova od žice, paranja premalenih čarapa kako bi se ponovno naštrikale veće, te sve do nama nepoznatih tehnika kao što je izrada “hvatača snova”, a najmlađi sudionici okušali su se u izradi čičura ili modernijeg naziva cofleka koje mogu iskoristiti kao ukras na kapi – rekla je Majda K.

Osim članica udruge Čuvarice kulturne baštine i Udruga s područja općine Pitomača tu su bile gošće: Udruga žena Kloštar Podravski, Društvo žena „Bukovčanke“ Špišić Bukovica, Udruga žena Gudovac, KUD „Graničar“ Okrugljača, HFD „Sesvečice“ te nekoliko pojedinaca.

– Stvarno smo sretni i zadovoljni što smo ovu godinu mogli održati Umrežavanje seoskih žena s obzirom da je broj sudionika bio ograničen u skladu s epidemiološkim mjerama. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali, a posebno našim sponzorima općini Pitomača i Virovitičko-podravskoj županiji koji nas podržavaju u održavanju ovakvih radionica – istaknula je Majda Kodžaga.

Cilj Umrežavanja seoskih žena je pokazati što su sve ruke seoskih žena sposobne napraviti, te pokazati svu raskoš ručnih radova. Sve njih povezuje ljubav prema tradiciji, a da tradicija neće nestati zasigurno dokazuje i ova uspješno provedena radionica koja svake godine okuplja sve više sudionika, osobito mlade naraštaje.

