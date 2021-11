U Kravljaku obilježena 30. obljetnica pogibije pripadnika 127. brigade HV iz Virovitice

U organizaciji Bjelovarsko-bilogorske županije i Općine Đulovac te u suradnji s Koordinacijom braniteljskih udruga grada Virovitice, danas (utorak) je u naselju Kravljak obilježena 30. obljetnica pogibije dvadesetorice hrvatskih branitelja, pripadnika virovitičke 127. brigade Hrvatske vojske, koji su stali u obranu Kravljaka, Male Klise, Velike Klise, Babine Gore, Levinovca te prostora bivše općine Virovitica.

Kod sela Kravljak, nakon iznenadnog napada neprijateljske diverzantske postrojbe na položaje 127. brigade HV-a, koji se dogodio u ranim jutarnjim satima 9. studenog 1991. godine u borbi je poginulo sedam pripadnika 127. brigade Hrvatske vojske i to Mato Čorković, Rudolf Dudović, Ivan Galeković, Josip Martelo, Berislav Majdandžić, Branko Sabolić i Pero Spajić.

Uz ovu sedmoricu hrabrih pripadnika, na ovom dijelu Zapadno-slavonskog ratišta poginulo je tih ratnih dana još 13 pripadnika 127. Brigade HV-a, neki prije ovog događaja, a neki nakon. Bili su to Josip Oberling, Nikola Pajić, Zoran Glumac, Branko Klepač, Jasminko Dervišagić, Igor Kukrika, Vlado Harmund, Goran Maljković, Vladimir Horvatinović, Drago Klarić, Miodrag Vlaškić, Romeo Perak i Milan Mandić. Poginule su i dvije civilne žrtve iz Kravljaka, Josip Smiljčić i Milena Jovanović.

Uz domaćina Anđelka Kolića, načelnika općine Đulovac, počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima odali su obitelji poginulih branitelja i predstavnici braniteljskih udruga iz Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije i predstavnici policije, a u ime Grada Virovitice predsjednik Koordinacije braniteljskih udruga grada Virovitice Zvonko Kožnjak.

– Ovaj događaj je bio početak oslobađanja zapadne Slavonije, a pripadnici 127. brigade HV držali su crtu od oko 25 kilometara bojišnice. Bila je to teška i odgovorna zadaća, a zahvaljujući hrabrim bojovnicima i mještanima, Hrvatska se počela braniti i stvarati upravo na ovim prostorima, od Jasenaša do Đulovca. Inače, spomenik u Kravljaku je prvi od pedesetak spomenika koji smo napravili, a za to se posebno zahvaljujemo općini Đulovac i njenim mještanima – zahvalio je predsjednik Koordinacije Zvonko Kožnjak.

Obilježavanje 30. obljetnice započelo je odavanjem počasti na spomen obilježju poginulom pripadniku 127. brigade HV-a Vladi Harmundu u Velikoj Klisi, a završilo je svetom misom za sve poginule branitelje u crkvi Župe Duha Svetoga u Đulovcu.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)