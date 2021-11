U posljednjih 17 dana, na području Virovitičko-podravske županije cijepilo se 6.888 osoba, od čega njih 75 posto prvom dozom

- PROMO -

Na području Virovitičko-podravske županije bilježi se povećani interes za cijepljenje koje se provodi u Virovitici, Slatini, Orahovici, Pitomači u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije i Doma zdravlja VPŽ.

– U posljednjih 17 dana, od 6. do 23. studenog, prema podacima Stožera za civilnu zaštitu VPŽ, na području Virovitičko-podravske županije cijepilo se 6.888 osoba, od čega njih 75 posto prvom dozom, odnosno 4.560. – Molim sve naše sugrađane, da shvate važnost cijepljenja, jer to je, uz pridržavanje protuepidemijskih mjera, put prema izlasku iz epidemije. Vjerujte struci, liječnicima, epidemiolozima, oni su uvijek spašavali živote, to rade i danas. I prema posljednjim podacima dokazano je kako se cijepljeni manje zaražavaju, manje obolijevaju i manje umiru. Uz veću procijepljenost i zdravstveni sustav i bolnički kapaciteti bit će manje opterećeni – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Inače, što je veća procijepljenost, manja je smrtnost – Europska komisija objavila je graf koji se temelji na podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, a koji pokazuje odnos cijepljenih i umrlih u zemljama Europske unije. Podaci o procijepljenosti odnose se na odrasle građane, sve starije od 18 godina. Podaci o umrlima odnose se na 14-dnevni period u studenom.

(vpz.hr)